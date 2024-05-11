疑藏錢大戶 出入奢華名下無產

2009年葉怡軒第一次被逮時還不到30歲。（資料照）

2024/05/11 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊逮捕有「北區美魔女大藥頭」之稱的女子葉怡軒。據調查，葉女早在台北縣時代就與當時的男友一起販毒，曾被台北縣刑警隊逮捕送辦，她首次服完刑期出獄後，成為單身女郎，開始自立門戶販毒，在北台灣販賣價格高的一、二級毒品，至今十五年。

開名車、住豪宅

據警方了解，葉女雖然開名車、租住高級社區大樓，但名下沒有任何不動產，車子、手機等也都在他人名下，但線報指稱她是知名毒販，生意極佳，月入數十萬元並不為過，粗估她販毒十五年進帳近億，因此研判她很可能也是「藏錢大戶」，個人財產靠著借名登記或藏在人頭名下，檢警除擴大追查其犯行，也試圖「起贓」其累積藏匿的犯罪所得。

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不用社群媒體 超低調

此外，警方發現葉女從不使用任何社群媒體，Facebook、Instagram、X（原Twitter）等熱門社群媒體一律不碰，對外聯絡只靠LINE、Telegram等，頭像也只使用風景照、卡通照，暱稱是隨便取，可說非常小心翼翼地隱藏身分，絕對不讓人透過網路就能掌握她的形貌和行蹤，以致於她雖然在毒品圈知名，但本尊卻十分神秘，當面見過她本人的圈內人極少。

跟男友販毒 才知他3劈

據查，葉女是在二○○九年間與當時的男友一起販毒，但被警方逮捕後，才得知男友同時劈腿三女，對男友感到失望，因此出獄後不再和對方交往，自立門戶販毒，前後進出監獄五次，但每回被逮，出獄後就更為謹慎，不過這次還是栽在新北市刑大的手上。

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