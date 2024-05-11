名廟神鬼女會計 A走近3千萬 做假帳10年…退休查核才發現

台南市新營區「太子宮」神鬼女會計涉做假帳10年，涉侵占近3千萬元。（資料照）

2024/05/11 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕全國知名的台南市新營區「太子宮」寺廟，雇用曾姓女子擔任秘書兼會計，曾女從一九八八年做到二○一七年退休，廟方在她退休後把帳冊交給會計師查核，竟查出這名神鬼女會計涉做假帳長達十年直到退休，侵占近三千萬元捐款與信眾香油錢；台南地院民事庭判曾女返還該筆鉅款，還要加計利息。

法院判返還+利息 女辯非事實

廟方主張，曾女負責財務帳冊登記與會計傳票製作，獨掌該廟會計事務，寺廟所有的現金收入都交給她點收登載，未料曾女退休後由會計師查核帳冊，才發現她利用職務之便侵占廟款。

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廟方指出，曾女以登載不實方式，長期短少登載十萬到一百萬元不等金額，從二○○七年到二○一六年短少登載的金額累計達三千零四十一萬多元，使廟方蒙受重大損失。

曾女否認經手太子爺廟的現金財產，也未侵占廟方財產，廟方帳戶結餘都有監察委員審核把關，歷年來都未提出疑問，何以在她離職一年多後才指控她侵占廟款，這件事是廟方王姓前主委與她競選二○一八年當地里長選舉，才衍生出來，並非事實。

但多位廟方人員出庭證稱，收到的錢都交給曾女；會計師事務所查核報告也指出，廟方二○○七年到二○一六年的會計帳是手工帳本，抽查發現有餘額加總錯誤等情，經電腦逐筆重新計算，該十年總結餘款應是七千六百九十萬多元，但核對銀行存款只有四千七百零一萬多元，短少二千九百八十九萬多元，認定被曾女侵占。

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