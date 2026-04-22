吳亞倫吃素上燙青菜 柯文哲整盤端走、分食黃國昌 尷尬畫面曝！

民眾黨幫吃素的新北市議員參選人吳亞倫叫了一盤燙青菜。（擷取自黃國昌YT）

民眾黨前主席柯文哲今（22日）晚和要參選新北市長的黃國昌到板橋湳雅夜市掃街拜票，也帶著「小雞們」在夜市大啖美食。不過看直播的民進黨立委王義川笑稱，新北市議員參選人吳亞倫因為吃素，民眾黨幫她叫了一盤青菜，結果柯文哲直接整盤端走，夾了一大半在自己的盤子裡，再把青菜傳給黃國昌吃，讓吳亞倫只能呆坐在一旁。

王義川在臉書發文表示，吳亞倫因為吃素，民眾黨幫她叫了一盤青菜，結果她本來要吃了，柯文哲直接拿走，並把青菜倒一半在自己的盤子裡，再交給黃國昌，然後黃國昌就拿來吃了，吳亞倫要吃的青菜就沒了，讓王義川直呼，「笑死」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「這是什麼大型公開霸凌現場嗎」、「不需要同情，應得的」、「黨的資源和金流是怎麼分配的，見微知著，整個都具象化了」、「有進步了，這次沒一個人全部倒光」、「多麼自私、沒教養的人才做得出來啊」、「貪婪的人都是這副德性」、「整個黨都是自私鬼」。

柯文哲直接整盤端走，夾了一大半在自己的盤子裡。（擷取自黃國昌YT）

柯文哲再把青菜傳給黃國昌吃。（擷取自黃國昌YT）

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