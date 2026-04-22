台中青少年微電車事故3年狂飆161％ 成新交通黑洞

議員陳俞融（左三）等人關切青少年使用慢車事故率飆升隱憂。（記者蘇孟娟攝）

包括腳踏自行車、微型電動二輪車、電輔車等慢車，因免考駕照、取得容易，已成為不少未成年人的代步工具，台中市多名議員指出，台中市13至17歲青少年的慢車事故3年來增幅達57%，其中俗稱電動自行車的「微型電動二輪車」死傷事故，3年來更增加161%，儼然成新的交通黑洞；交通局指出，已針對校園加強宣導。

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人今關心青少年騎乘腳踏自行車、微型電動二輪車、電輔車等慢車的交通事故頻傳，要求市府拿出積極作為改善。

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陳俞融指出，13到17歲青少年的慢車事故件數從2023年發生969件，造成1115人受傷，到去年事故量已增至1524件，受傷人數1668人，總事故件數在3年內成長了57%；其中青少年騎乘電動自行車的死傷事故（A2類），也從2023年的158件、232人受傷，大幅攀升至去年的413件、576人受傷，事故增加幅度高達161%。

她說，越來越多學生依賴微電車代步，但相應的防禦駕駛教育與交通環境卻未能跟上，市府甚至在2024年到2025年也未辦理改裝微電車的「專案聯合稽查」，僅回歸一般警察取締，十分消極且怠惰。

交通局長葉昭甫回應，這幾年在校園道安宣導，針對微型電動二輪車的使用，一直都在加強，而稽查主要針對賣車業者，也針對使用者宣導，至於自行車事故，會整理分析，若事故地點集中性很高，會加強評估改善，人本交通改善也會逐步納入自行車安全設計並加強稽查電車改裝問題。

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