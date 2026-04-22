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    首頁 > 政治

    李四川拋「蘆社大橋」願景 北市議員：妥善規劃不要變成空頭支票

    2026/04/22 22:07 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員陳賢蔚（左）表示，蘆社大橋涉及社子島及蘆洲地區的整體開發，多年來只聞樓梯響，進度緩慢。（資料照）

    台北市議員陳賢蔚（左）表示，蘆社大橋涉及社子島及蘆洲地區的整體開發，多年來只聞樓梯響，進度緩慢。（資料照）

    國民黨籍新北市長參選人李四川說，如果當選新北市長，將興建往來台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」。對於興建蘆社大橋議題，台北市長蔣萬安也說「朝這方向前進」。士北議員陳賢蔚表示，社子島開發案環評適法性訴訟中，將成不可預期的變數，雙北應擬妥因應對策，事涉社子島及蘆洲地區整體開發狀況，不要再次淪為空頭支票。同為在地議員的林杏兒也說，交通方面一定要妥善規劃，將未來蘆洲地區進來的可能車流，做適當的疏導計畫，避免塞車擾民。

    陳賢蔚指出，蘆社大橋可銜接社子島往返蘆洲的交通，未來社子島開發後勢必需要這樣的連外道路，紓解往共同生活圈新北市的車潮，工程涉及社子島及蘆洲地區的整體開發，多年來只聞樓梯響，進度緩慢。民眾樂見重大工程儘速施作，但不願見到這樣的工程被當作選舉語言，變成空頭支票。

    他提到，主責機關為新北市，但是目前社子島開發「有個不可預期的狀況」責任在台北市，那就是環評適法性仍在訴訟中，雙邊應該趕緊將各自主責的部分擬妥方案，並研擬訴訟判決後不同狀況的備案，讓後續程序可以趕緊進行，才是雙北市民之福。

    林杏兒表示，蘆社大橋正在進行可行性評估中，基本上至少還要4、5年的時間規劃，應與社子島開發計畫過程會有所交集，加上社子地區道路的路幅都不寬，交通方面一定要妥善規劃，將未來蘆洲地區進來的可能車流，做適當的疏導計畫，避免產生道路壅塞，影響社子地區居民的日常生活。

    台北市議員林杏兒說，目前蘆社大橋由新北市政府主政辦理，正在進行可行性評估中，基本上至少還要4、5年的時間規劃，應該與社子島開發計畫過程會有所交集。（資料照，林杏兒提供）

    台北市議員林杏兒說，目前蘆社大橋由新北市政府主政辦理，正在進行可行性評估中，基本上至少還要4、5年的時間規劃，應該與社子島開發計畫過程會有所交集。（資料照，林杏兒提供）

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