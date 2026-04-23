賴總統出訪受阻 張育萌揭媒體造謠+網軍煽動對立：戰爭早已開始

總統賴清德（右）昨表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左），強調兩國邦誼不會受到影響。圖為2024年5月恩史瓦帝三世來台參加賴總統就職大典。（圖取自總統府官網）

賴清德總統原定昨日出訪史瓦帝尼，卻因中國粗暴打壓告吹。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，早在上週也有南非媒體造謠，指控「台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙」，且這消息不到幾小時就被散播在Mobile01及PTT等社群帶風向，他也分析發文帳號的IP是可以在國外直接租用的「代理服務節點」，並直言這些發文就是要故意用爭議話題，煽動台灣內部的對立。他也強調，台灣社會的「認知」早就是重要戰場，「戰爭，早就已經開始了。」

總統賴清德原定昨日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。國際友台政要紛紛聲援台灣，痛批中方蠻橫。

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張育萌在臉書以「戰爭，早就已經開始了」為題發文指出，上週一總統府才剛宣布要出訪史瓦帝尼，3天後在16日台灣時間7點56分，南非媒體《Swaziland News》立刻出一篇新聞，指控「台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇貪汙」。但這嚴厲的指控，完全是捏造的，無中生有。

張育萌直言，為什麼南非媒體要做這種事？這個《Swaziland News》長期接受北京資助。台灣目前在非洲大陸唯一邦交國，就是史瓦帝尼，而《Swaziland News》長期批評史瓦帝尼的王室。一家總部在南非的媒體，沒有事實證據，常常罵史瓦帝尼和台灣，目的和背後的黑手非常清楚。

張育萌表示，4月16日《Swaziland News》亂寫「台灣大使貪污」的報導後，4小時內立刻有人轉載到匿名論壇 Mobile01，不到一小時又被帳號叫「jijijigigigi」的網友用「爆卦」，發到PTT八卦版。這個「jijijigigigi」最近還有在發文，但長期都是罵民進黨。

舉例來說，4月9日，「jijijigigigi」才一口氣發兩篇文，第一篇是「[爆卦]逆風的烏鴉雙重打臉劉世芳」，另一篇是「[爆卦] 賴清德執政後放棄國籍人數暴增近3倍」。且「jijijigigigi」用的都是繁體中文，以台灣網友語氣，轉載負面新聞，但實際發文的IP卻是「178.94.222.196」。

張育萌說明，這個IP屬於立陶宛公司「Lumina Broadband UAB」透過香港代理基礎設施供應商HostingInside（AS9678），在台灣HiNet節點架設商業代理出口，偽裝成台灣的本地IP。但實際上，這就是可以在國外直接租用的「代理服務節點」。

張育萌表示，你可以想像，一般網友看到這個IP，直覺當然會以為這跟你我一樣，就是台灣人在發文。所以，他過去發那些內容，自然被當成「台灣的輿論」，是我們「台灣自己人的聲音」。這樣想，再回頭看他過去的發文，就會感覺毛骨悚然。他曾經發過「軍演習期間鼓吹北部居民逃難」、「打仗後備軍人只能當砲灰」，還有「放棄國籍人數暴增近3倍」。

張育萌直言，真相是什麼不重要。這些發文就是要故意用爭議話題，煽動台灣內部的對立。

張育萌分析，北京會針對史瓦帝尼操作「輿論戰」，不是亂槍打鳥。這30年之間，北京挖走了10個非洲國家跟台灣斷交。如今，只剩史瓦帝尼被稱為「最後一塊拼圖」。但施壓從來沒間斷，「中非合作論壇」唯一沒被邀請的國家，就是史瓦帝尼，原因很簡單，就是史瓦帝尼還跟台灣有邦交。

張育萌表示，台灣的外交處境從來就無比艱難。這次，北京用最粗暴的手段，阻止台灣總統出訪友邦，才讓台灣社會震驚，我們的鄰國有多麼蠻橫霸道。但事實上，身為台灣人，我們只要呼吸，北京就看不順眼。

張育萌在文末強調，台海不是沒有煙硝，台灣社會的「認知」早就是重要戰場。如同高橋一生在《零日攻擊》的那句台詞，「戰爭，早就已經開始了。」

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