吃素卻被柯文哲端走燙青菜 吳亞倫發文澄清「吃很飽」網酸爆

民眾黨幫吃素的新北市議員參選人吳亞倫（左一）叫了一份燙青菜，被前黨主席柯文哲（右二）拿過去分走大半，還把剩下的拿給黃國昌。（擷取自黃國昌YT）

首次上稿 04-23 08:25

更新時間 04-23 09:20

民眾黨前主席柯文哲昨（22日）晚和要參選新北市長的現任黨主席黃國昌到板橋湳雅夜市掃街拜票，一行人到「蚵仔之家」用餐，同黨新北市議員參選人吳亞倫吃素，特地叫了一份燙青菜，不料卻柯文哲把整盤青菜端走，吳亞倫深夜雖為此發文稱「那份青菜是共食」、「我吃很飽喔」，但網友對此說法並不買單，並留言質疑「連一盤青菜也要發文澄清」、「林子宇說那碗菜給妳，然後妳用自己的筷子夾進嘴裡，等到被柯文哲拿走，輿論發酵後，再說那碗菜是共食的」。

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針對網友議論燙青菜被端走，吳亞倫昨深夜在社群發文澄清，稱「那份青菜是共食，不是專屬給我的。後來有上一碗乾麵和蛋煎，我吃很飽喔」、「今晚要非常謝謝板橋區的議員參選人林子宇，她非常用心安排今晚的行程。而吳姐姐是土樹三鶯區參選人，今天也是特別幫國昌老師加油的喔」。

對此網友紛紛直言「沒人在意你有沒有吃飽，就是正常人不會讓同桌的人坐在那看大家吃飯」、「可是林子宇有說這碗青菜給妳餒……怎又變共食啦？」、「最可憐的草，是連自己都能騙，太狠了」、「自己的權益被剝奪了卻還要幫貪污犯講話」、「人家是為辣椒水發文澄清，你是為一盤青菜也要發文澄清」。

也有網友質疑吳亞倫「共食」的說法，「林子宇說那碗菜給妳，然後妳用自己的筷子夾進嘴裡，等到被柯文哲拿走，輿論發酵後，再說那碗菜是共食的」、「妳把屬於大家的共食端到妳面前是嗎？還用自己的筷子夾而不是用公筷？」、「連自己的食都護不了，以後是要怎麼為民服務？以後你的資源都給柯昌端走，你也要笑笑說資源是共享？」、「如果連一個簡單的素食，你都沒有辦法替你自己爭取基本權益，事後還要出來粉飾太平，那你要怎麼替你區域的選民爭取權益呢？」

雖然留言區遭許多網友留言質疑，但截至目前吳亞倫並未再做進一步回應。

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