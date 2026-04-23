楊寶楨有意參選中市東南區議員 民眾黨市黨部：途徑有二

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，要徵召有二個途徑。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨前新竹市府發言人楊寶楨昨天表達有意參選中市東南區議員選舉，如果黨徵召她就會參選；對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，依照黨的選舉辦法，楊寶楨可以向市黨部申請，會依規定開放登記，若無人登記採徵召會向黨中央報告，另外，楊寶楨也可以到黨中央向秘書長周榆修表達願被徵召，就直接由黨中央處理。

此外，若楊寶楨確定投入東南區選舉，將讓東南區的選舉更為複雜，東南區應選席次預計今年將從5席減為4席，民進黨提名3席，分別是現任的市議員鄭功進、陳雅惠及前市議員何敏誠的女兒何翊綾，而國民黨提名現任2席，分別是李中及林霈涵，還有2名政治素人周啟揚及林英成也想參選，戰況將很激烈。

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楊寶楨昨天與民眾黨台中市議員江和樹一起上「中午來開匯」直播節目，表示有意投入台中東南區議員選戰， 且如果民眾黨願意徵召她，會披掛上陣 。

對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，目前黨尚未徵召任何人參選市議員，而中市黨部目前也未接獲楊寶楨要參選的申請。

陳清龍表示，依照民眾黨的公職人選舉提名辦法，若楊寶楨若要參選，就要跟市黨部申請，市黨部就會展開提名作業，先審核、開放登記、若無人登記，再評估是否徵召，確定徵召再提報黨中央，但目前楊寶楨則尚未與市黨部接觸。

陳清龍表示，若楊寶楨希望黨中央直接徵召，也要直接跟黨中央秘書長周榆修反映，但此已是黨中央的層級，他不便置喙。

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