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    首頁 > 政治

    國民黨稱「中華民國總統還在」秒被北京打臉 網嘆：裝睡的叫不醒

    2026/04/23 09:09 即時新聞／綜合報導
    國民黨文傳會主委尹乃菁22日表示，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。（資料照）

    國民黨文傳會主委尹乃菁22日表示，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。（資料照）

    總統賴清德原定22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻在中國施壓下塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突取消專機飛航許可，行程臨時宣布「暫緩」。政治工作者周軒揭露，面對國台辦22日記者會上答覆台灣記者提問反覆嗆聲「台灣沒有總統」，國民黨隨即回應「中華民國總統當然存在」，卻再被中國外交部駁斥「中華民國總統早已不存在」。

    周軒22日在臉書發布貼文稱，賴清德原訂當天要率團出訪史瓦帝尼，但受到中國壓力，非洲3國無預警取消專機飛航許可，國台辦上午更宣稱，「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。

    對此，國民黨文傳會主委尹乃菁22日下午強調，中華民國的總統當然存在。尹乃菁表示，中華民國的總統當然在，兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」。

    中國外交部卻立即在下午3時的例行記者會中，再度宣稱世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身分招搖撞騙，只會自取其辱。

    眼見國民黨與北京針鋒相對，網友紛紛在周軒貼文下方表示，「那就是台灣總統」、「國民黨以為一中有各表結果一中只有自婊」、「中國才是沒什麼總統，領導人叫主席」、「是說他們這樣互嗆，國民黨要醒了嗎？很難，裝睡的人叫不醒！」

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