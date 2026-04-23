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    首頁 > 政治

    吃素青菜被柯P整盤端走、分食黃國昌 吳亞倫發聲了

    2026/04/23 08:00 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨新北市議員參選人吳亞倫（左一）桌前本來有一份燙青菜，前黨主席柯文哲（左三）拿過去分食。（圖取自「吳姐姐」Threads）

    民眾黨新北市議員參選人吳亞倫（左一）桌前本來有一份燙青菜，前黨主席柯文哲（左三）拿過去分食。（圖取自「吳姐姐」Threads）

    民眾黨前主席柯文哲22日晚上和新北市長參選人黃國昌到板橋湳雅夜市掃街拜票，也帶著「小雞們」在夜市吃美食，在一間店內用餐時，柯文哲把吃素的新北市議員參選人吳亞倫桌前的青菜端走，夾了一把到自己的盤裡，剩下再傳給黃國昌，讓看直播的民進黨立委王義川「笑死」；吳亞倫事後特別澄清「那份青菜是共食，不是專屬給我的」，她吃很飽。

    昨晚眾人在一家店內用餐時，同桌的吳亞倫桌前擺了一盤青菜，王義川看直播笑稱，「候選人本來要吃了，柯文哲直接拿走倒在自己盤子一半，再交給黃國昌，然後黃國昌就拿來吃了。然後那個候選人的青菜就沒了！」再度掀起網友熱議，「這是什麼大型公開霸凌現場嗎」、「有進步了，這次沒一個人全部倒光」。

    吳亞倫事後在網路社群Threads發文，她說「特別澄清，那份青菜是共食，不是專屬給我的。後來有上一碗乾麵和蛋煎，我吃很飽喔！」她非常謝謝板橋區市議員參選人林子宇非常用心安排昨晚行程，自己是土樹三鶯區市議員參選人，也特別幫黃國昌加油。

    民眾黨新北市議員參選人吳亞倫事後特別澄清，那份青菜是共食，不是專屬給她的，她吃很飽。（圖取自「吳姐姐」Threads）

    民眾黨新北市議員參選人吳亞倫事後特別澄清，那份青菜是共食，不是專屬給她的，她吃很飽。（圖取自「吳姐姐」Threads）

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