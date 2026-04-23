「最佳辯士」慘遭5校醫科取消錄取 現況曝光網驚呼太強！

圖為成功大學校園。（資料照）

還記得這位學霸嗎？去年因為備審資料放上「最佳辯士」頭銜遭疑膨風不實，在網上掀起爭議，慘遭5校醫學系取消錄取資格的台中楊同學，後來只花一個多月，逆襲考上成功大學醫學系，成了勵志佳話。而今楊同學現況曝光，宣布參選成大學生會長，掀起鄉民熱議。

單場「優秀辯士」非「最佳辯士」

楊同學去年在網上分享自己的學習歷程，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，被網友發現他只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，「最佳辯士」這個頭銜有膨風、造假嫌疑，一度遭網友批評。質疑聲浪在網上發酵後，原本以正取資格上了陽明交大、台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫藥大學及備取長庚醫大的他也被取消錄取資格。

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但楊同學並未因此氣餒，全身心投入準備分科測驗，就這樣只花35天完成逆襲，考上成大醫，順利撕掉「靠造假錄取」的標籤，當初質疑他的網友們無不刮目相看。

近日成大學生會在社群分享第34屆學生會長選舉宣傳照和政見，候選人正是楊同學，消息一出引發鄉民熱議，不少人大讚他不只成績好，心理素質更是強大，即便親身經歷輿論風暴，仍堅持前行翻轉自己的命運。

置死地而後生 上成大稱運氣好

去年楊同學接受某補習班的訪問直播時，坦言自己確實做錯了事，原本以為自己「完蛋了」，學測考完後他根本就沒再碰書。想到要在倒數僅剩1個月的時間讀完分科範圍的教科書，一度想放棄，只想說重考就好，但當時母親問他「做過的事叫你再做一次，會很難嗎？」，因媽媽的話讓他回想準備過程，「想想也還好」，就把心態調整回來了。

楊同學說，他把去年發生的事當作上天給他的考驗，他不是大逆襲，只是運氣好而已，抱著置之死地而後生的心情，把自己逼到沒有路了，就會一直往前走，「別人把我的路全砍斷了，只能一直往前走」，終能通到終點。

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