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    首頁 > 國際

    到印度、馬來西亞照樣攔截 路透：美軍強制3伊朗油輪轉向

    2026/04/23 07:55 即時新聞／綜合報導
    路透22日獨家報導，美軍已在亞洲海域攔截了至少3艘懸掛伊朗旗幟的油輪。圖為停泊在荷姆茲海峽附近的油輪。（美聯社資料照）

    路透22日獨家報導，美軍已在亞洲海域攔截了至少3艘懸掛伊朗旗幟的油輪。圖為停泊在荷姆茲海峽附近的油輪。（美聯社資料照）

    路透22日獨家報導，航運與安全消息人士當天證實，美軍已在印度、馬來西亞和斯里蘭卡等亞洲海域攔截至少3艘懸掛伊朗旗幟的油輪，並引導其離開鄰近區域。

    美國與伊朗進行第二輪談判的計畫觸礁，美國總統川普21日在兩國停火期限截止前，態度反轉宣布無限期延長停火，但仍維持美軍對進出伊朗港口航運的封鎖。

    路透報導，2名美國與印度航運消息人士、2名西方海事安全消息人士均於22日告訴路透，過去幾天，美國已至少迫使3艘懸掛伊朗旗幟的油輪改變航向。消息人士說，美軍正在遠離荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的公海攔截伊朗船隻，避免誤觸水雷。

    根據消息人士及船舶數據追蹤網站MarineTraffic，其中1艘是懸掛伊朗國旗的「深海號」（Deep Sea）超級油輪，當時已裝載部分原油，最後一次公開追蹤訊號是1週前出現在馬來西亞外海。

    另1艘是懸掛伊朗國旗、規模較小的「塞文號」（Sevin），最大載運量為100萬桶，當時載運量約65%，也遭到美軍攔截。船舶追蹤資料顯示，該船最後一次出現是1個月前，地點是馬來西亞外海。

    懸掛伊朗國旗的「多雷納號」（Dorena）超級油輪同樣也被攔截，當時滿載200萬桶原油，最後一次出現是3天前，地點是印度南部外海。

    美軍中央司令部（CENTCOM）22日在社群媒體X發文指出，「多雷納號」曾試圖突破美軍封鎖，目前正由1艘美國海軍驅逐艦護航，航行於印度洋。

    與此同時，消息人士透露，美軍可能已攔截了懸掛伊朗國旗的「德里亞號」（Derya）油輪，其未能於19日美國針對伊朗石油的臨時制裁豁免到期前，在印度交付載運的伊朗原油。船舶追蹤資料顯示，該船最後一次出現是本月17日，地點是印度西部海岸附近。

    美國軍方未立即回應有關這些攔截行動的置評要求。美軍中央司令部22日曾表示，自美軍針對進出伊朗港口航運實施封鎖以來，已下令29艘船隻掉頭或返回港口。

    根據船舶追蹤公司Vortexa數據，本週已有至少2艘滿載的伊朗油輪，順利突破美軍封鎖，駛出波斯灣；停火期間則有至少34艘與伊朗有關的油輪穿越海峽。

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