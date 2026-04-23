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    首頁 > 國際

    已讓31船掉頭 美軍中央司令部：「突破封鎖」是假消息

    2026/04/23 08:18 即時新聞／綜合報導
    中央司令部指出，對伊朗執行海上封鎖至今，美軍已指示31艘船隻掉頭或返回港口。圖為美軍驅逐艦執行海上封鎖行動。（圖擷取自中央司令部「X」）

    中央司令部指出，對伊朗執行海上封鎖至今，美軍已指示31艘船隻掉頭或返回港口。圖為美軍驅逐艦執行海上封鎖行動。（圖擷取自中央司令部「X」）

    美國持續針對伊朗進行海上封鎖，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）22日發布最新統計，截至目前為止，美軍已指示31艘船隻掉頭或返回港口，而在近期有媒體報導聲稱「多艘商船規避美軍封鎖」，中央司令部也對此澄清，強調這些報導並不準確。

    中央司令部指出，有媒體報導聲稱「多艘商船規避美軍封鎖」，並以「英雄二號」（M/V Hero II）、「海蒂號」（M/V Hedy）和「多雷娜號」（M/V Dorena）為例，聲稱這些商用貨船已突破美軍封鎖。「英雄二號」與「海蒂號」並不屬於那些將數百萬桶石油運送到市場的船隊，事實上，這兩艘懸掛伊朗國旗的油輪在本週稍早被美軍攔截後，目前正停泊在伊朗的恰巴哈爾港（Chah Bahar）。

    此外，「多雷娜號」曾試圖違反封鎖，目前正在印度洋海域由一艘美軍驅逐艦押送。中央司令部強調，美國軍方擁有觸及全球的能力，並補充提到，美軍目前正在中東及更遠地區執行封鎖行動。

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