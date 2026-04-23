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    辭世10月未下葬！尚比亞爆爭奪前總統遺體 政府宣布接管

    2026/04/23 08:52 即時新聞／綜合報導
    倫古去年6月因未公開病情在南非首都普勒托利亞（Pretoria）一間診所辭世，享壽68歲。（美聯社）

    倫古去年6月因未公開病情在南非首都普勒托利亞（Pretoria）一間診所辭世，享壽68歲。（美聯社）

    尚比亞前總統倫古（Edgar Lungu）10個月前在南非去世，因家屬與政府對喪禮的安排沒有共識而遲遲無法安葬。在南非法院作出裁定後，尚比亞政府22日宣布，已接管倫古的遺體，儘管此舉違背家屬意願。

    綜合外媒報導，倫古去年6月因未公開病情在南非首都普勒托利亞（Pretoria）一間診所辭世，享壽68歲。他於2015年至2021年間領導尚比亞，並在2021年選舉中以巨大差距敗給希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。這兩位政治人物長期不和，導致喪葬安排出現爭議。

    尚比亞政府一直主張，倫古作為前國家元首，應在國內獲得禮遇，並安葬於首都路沙卡（Lusaka）專門安葬歷任總統的總統墓園，與其前任們長眠一處。

    但在與政府就喪葬安排的協商破裂後，倫古家屬希望以私人方式在南非下葬。家屬並說，倫古不希望希奇萊馬出席他的葬禮。

    然而，去年8月，南非法院裁定，尚比亞政府可將遺體運返國內，並為他舉行國葬。

    家屬對該裁定提出上訴，但尚比亞總檢察長卡貝沙（Mulilo Kabesha）22日發表聲明指出，由於家屬「無法繼續推進其案件」，遺體因而被政府接管。

    卡貝沙表示，政府將按照法院的指示，與前總統的家人協商，最終確定葬禮安排。「屆時，我們將向全國公佈商定的細節」。

    倫古家屬發言人祖魯（Makebi Zulu）週三晚間接受網路新聞頻道訪問，反駁指上訴程序並未失效，他們已完成正確程序。

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