鋒面報到！中部以北越晚雨越多 慎防豪雨雷擊

中央氣象署表示，今天鋒面逐漸通過，中部以北將轉為有陣雨或雷雨的天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（23日）鋒面逐漸通過，中部以北將轉為有陣雨或雷雨的天氣，上半天的降雨較為局部、短暫，下半天隨時間愈晚降雨會愈趨明顯，下雨區域增多，雨勢也較為持續，有大雨及局部短延時豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊及強陣風等較為劇烈的天氣現象；至於南部及東半部也有局部短暫陣雨。

氣溫方面，由於雲多下雨及東北季風增強，北部、東北部及東部氣溫略降，白天高溫約27至29度，其他地區沒下雨時仍悶熱，高溫約30至33度，其中屏東有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率；至於各地低溫約22至24度。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至29度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，21至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至22度。

氣象署今天清晨4時26分發布陸上強風特報稱，23日清晨至傍晚，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）；23日晚上至24日晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

空氣品質方面，宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（24日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或局部雷雨。

週六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下週日（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升；下週日、下週一（27日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二（28日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下週三（29日）另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 - 27 25 - 30 27 - 32 23 - 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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