涉包庇賭場、偷查個資 新北警遭羈押禁見

2024/05/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢調偵辦海山警分局員警涉包庇賭場案發現，江翠派出所巡佐陳信榮涉夥同警員林益民包庇賭場不查緝，嗜賭的陳員還招攬多金老闆前往賭博，收錢幫業者查民眾個資一同討債。新北地檢署昨複訊後，諭令林員十五萬元交保，依違反貪污治罪條例等罪嫌，向法院聲押禁見陳員及陳姓業者，新北地院認為兩人涉嫌重大且有串證之虞，裁定羈押禁見。

據了解，陳信榮、林益民涉嫌自二○二○年起，已知有業者在板橋、三重、新店等地經營麻將賭場，其中一處在江翠所附近民宅，卻循私不查緝，兩人不時上桌「摸兩把」，陳員還涉嫌招攬傳產、中小企業等多金「老闆」上門賭博，並利用同事查詢賭客個資時向賭客討債，並從中抽成。

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巡佐夥同另名警員犯案

檢察官周懿君指揮調查局新北市調處監控一年多，八日晚間兵分十三路前往江翠所等處搜索，並約談陳、林等六名警員、業者及賭客共十七人到案。除陳、林兩人外，江翠所另有四名員警被約談，疑遭陳員利用，在不知情下，協助擅查民眾個資，涉違反個資法等罪嫌，檢方前天諭令張姓與莊姓警員各三萬元交保，許姓及蕭姓警員請回。

檢方昨訊後認為陳員涉收賄、營利賭博、包庇賭博、違反個資法等罪嫌重大，有串、滅證及逃亡之虞，另陳姓業者涉營利賭博、行賄等罪嫌，亦有串、滅證之虞，均聲押禁見；林員涉包庇賭博並幫陳員違法查個資、呂姓及湯姓業者涉營利賭博，檢方訊後諭令林員十五萬、呂男五十萬元、湯男五萬元交保，其餘賭客和賭場人員等請回。

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