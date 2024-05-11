販毒15年 身家近億／美魔女大藥頭 抱犬子栽了

葉怡軒的住處儼然是小型毒品分裝廠。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/11 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕四十三歲女毒犯葉怡軒，販毒市場廣達北北基桃四個縣市，平日租住毫宅、出入駕駛賓士AMG轎車，被毒品圈稱為「北區美魔女大藥頭」，新北市刑警大隊獲報她確是名符其實的大毒販，販毒資歷至少十五年，粗估靠賣毒累積近億元身家，鎖定她展開蒐證，前天查知她藏身的住所前往逮捕，發現她的豪宅就是毒品分裝場，當場起獲兩點三公斤海洛因，包括一塊重三百公克的高純度海洛因磚，以及兩百公克安非他命，依毒品罪移送法辦後，檢察官向法院聲請羈押獲准。

豪宅就是毒品分裝場

警方調查，葉女因販售的毒品純度高，加上使用名車代步，有著單身奢華女子形象，在毒品圈相當知名，生意也絡繹不絕。她為躲避警方追查，不僅使用人頭手機，也不上網打卡，對外使用Telegram通訊軟體聯繫，且頭貼也只使用風景照，因此警方花費相當一段時間，才掌握到她的行蹤。

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搜出整塊海洛因磚

新北市刑警大隊是在今年初接獲線報後，成立專案小組展開調查，先鎖定葉女身分，進而確定葉女位在桃園市平鎮區的住所，前天持搜索票上門將她逮捕到案，在其住處搜出一塊「雙獅地球牌」海洛因磚，重量三百公克，以及分裝好的海洛因兩千公克、安非他命兩百公克，不法所得一百六十萬元等。

供詞避重就輕 收押

警方還在葉女住處查扣各式分裝設備，包括研磨機、封模機等，儼然就是一處小型毒品分裝廠。葉女面對警方詢問，一律避重就輕或全盤否認，警詢後先將她依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，並持續擴大追查其販毒網路及毒品來源。

葉怡軒出入以賓士豪車代步，看起來像貴婦，不像毒販。（記者徐聖倫翻攝）

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