賣一級毒量大 不符情輕法重／葉怡軒至少關15年

新北市刑大來到葉女於平鎮的租屋處查緝。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕「北區美魔女大藥頭」葉怡軒被查獲持有兩點三公斤一級毒品海洛因及兩百公克二級毒品安非他命，她將面臨販賣一級毒品罪的死刑、無期徒刑重罪，不過受惠於去年八月憲法法庭釋憲認定法條違憲，要求兩年內修法，而葉女是在修法前犯案，依釋憲意旨減刑至二分之一，但仍須面臨至少十五年徒刑起跳的重刑。

毒品危害防制條例第四條第一項規定，販賣第一級毒品處死刑或無期徒刑。

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憲法法庭認定法條部分違憲，不符罪刑相當原則、比例原則，而在二年內修法完成之前，法院審理販賣一級毒品罪，若符合「情輕法重」的個案，除依刑法第五十九條規定減刑外，另得依本判決意旨減輕其刑至二分之一，亦即無期徒刑可減刑為十五年有期徒刑。

憲法法庭強調，個案的犯罪情節輕重及危害程度差異極大，一律以無期徒刑為最低法定刑，有過度僵化之虞，應檢討將有期徒刑納入法定刑，或依販賣數量、次數多寡，分別訂定不同刑度。

依此，本次警方查獲葉女時，起獲重達兩公斤多的海洛因，包括一塊高純度的海洛因磚，待檢警確認葉女的上、下游販毒網，坐實其販賣事實，即可以毒危條例製販一級毒品罪相繩。

若她構成販賣罪，即使受惠於釋憲逃過無期徒刑，也將面臨十五年以上起跳的刑期，加上她待售的一級毒品數量甚多，且還有兩百公克二級毒品，情節和危害程度皆高，恐難成立「情輕法重」的再減刑條件，罪責相當重。

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