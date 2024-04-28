二創不能逾越合理使用範圍

電影「周處除三害」劇中「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照被網友製成各式各樣的梗圖。（取自網路，記者劉慶侯翻攝）

2024/04/28 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕近年來網路常見有人將圖片或電影劇照用修圖手法加以修改後，發布在臉書（FB）、微博、Instagram（IG）、抖音等社群媒體上，或轉發別人修改後的圖片，類似行為都有可能觸犯法律，警方提醒民眾，切勿以身試法。

警方指出，網路流傳的惡搞圖片，多半是利用圖片、照片、影片截圖後，再以修圖手法加以改造，可能本意是博取一笑，但實際的圖片、照片與影片的來源，是來自他人的創作，而原創作人心血結晶是受法律保護的。同時，如果以P圖方式，將別人的臉孔帶入原本照片或圖片中，不但侵害著作權，還有侵害肖像權的問題。

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依法，民眾利用的圖片或照片如具有「原創性」及「創作性」，則為受保護的「美術著作」或「攝影著作」，若將其改成KUSO梗圖對外發布，有可能涉及「重製」、「改作」及「公開傳輸」行為，須取得著作財產權人的同意或授權。

改圖的目的如果是嘲諷原著作或KUSO時事，在學理上稱作「詼諧仿作」，作品與原著作欲傳達目的與特性有所不同，也被稱為「轉化性之利用」，雖可依著作權法的規定主張「合理使用」，但仍須參酌利用的目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響等要件，來界定有無逾法。

如果並未產生市場替代效果，則有依法條規定主張「合理使用」之空間，不過個案是否構成合理使用，皆「是由法院認定」，而非行為人自行認定，建議還是不要擅自利用電影畫面製作梗圖，以免觸法得不償失。

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