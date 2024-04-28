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KUSO搞笑 近來常見惡意攻擊

電影「周處除三害」劇中「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照被網友製成各式各樣的梗圖。（取自網路，記者劉慶侯翻攝）

電影「周處除三害」劇中「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照被網友製成各式各樣的梗圖。（取自網路，記者劉慶侯翻攝）

2024/04/28 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內以KUSO手法惡搞電影劇情和劇照的開端，應該是二○○二年港版的「無間道」經典系列作品。直到被民眾一再惡意重製，甚至以影射手法惡意攻擊特定政治人物，電影製作公司揚言提告後，這股惡搞風波才止息。

「無間道」講述的是兩個分別為在警方和黑社會的臥底故事，其中，有一幕，主角劉德華向梁朝偉詢問音響的劇情，結果，劉德華被改名為「GY仁」，為買到市場上一機難求的高級音響，苦苦哀求被化名成為「度爛明」的梁朝偉。閩南語的配音、搞笑的對白，讓網友捧腹。這段最初始的搞笑台語對白版「CD-PRO2」，一舉爆紅，網上引發瘋傳。

不料，隨後有人跟進陸續改編「我是助教版」、「iPod版」，甚至還有人為呼應時事，延伸出「總統大選版」及「校園風雲版」，由戲謔搞笑走向對特定政治人物的惡意攻擊。

電影在台發行商因此針對所有KUSO者發出警告信函，要求停止剪接竄改的行為，否則將以侵犯著作權，採取法律途徑，瞬間止息了各種改編版本。

當時，有人認為KUSO破壞偶像形象，盜用改編電影片段侵犯著作權，應該禁止；但也有人認為僅是博君一笑，並非商業營利，更不會損及片商的利益，還會提高影片的知名度。

不過，在二○一七年「寒戰」上映時，仍有「懷舊」的網友將當年的「無間道」搞笑台語對白版「CD-PRO2」重製，再度引發高點閱率。

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