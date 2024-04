二創淪惡創 追查煽惑罪

電影「周處除三害」劇中「尊者」和兩名護法,坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照被網友製成各式各樣的梗圖。(取自網路,記者劉慶侯翻攝)

充滿殺戮暴力情節 P圖電影周處除三害 被檢舉違反著作權法及涉刑責

〔記者劉慶侯/台北報導〕民眾隨意將電影劇照改製,製作成梗圖KUSO(惡作劇),並放在網路平台供人瀏覽流傳,可能已涉及違反著作權法、刑法煽惑罪等法律責任。

散布周處除三害梗圖

有民眾將台灣電影「周處除三害」中,由金馬影帝陳以文飾演的「尊者」和兩名護法,坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照,其頭像KUSO改換成政治人物,比如換成總統蔡英文、副統賴清德等人,放在「抖音」等網媒供人瀏灠。由於電影本身在此段落充滿殺戮及暴力,經民眾檢舉,全案現由刑事警察局偵防中心追查中。

刑事局偵防中心受理偵辦

據了解,香港導演黃精甫執導的台灣影片「周處除三害」(The Pig, The Snake and The Pigeon),電影劇情結合黑幫復仇等,將演員阮經天塑造成一個窮兇極惡之人,江湖路上大開殺戒,是人間行走兇器,和李李仁、袁富華、陳以文有許多動作對手戲。

其中有一段講述陳以文扮演的「尊者」,看起來慈眉善目,是被信徒擁戴的宗教首領,但他透過組織的靈修會騙取信眾財物、謀財害命,最後遭到阮經天扮演的陳桂林,在靈修堂內當眾槍殺。

有網友卻將電影劇照大幅KUSO改成梗圖,將演員頭像改成總統、副總統、駐美代表等,還在梗圖上加註「…除害」等語,放在網路上供人觀賞和譏諷。

警方表示,電影本身就具有殺戮和暴力意涵,民眾無論是有意或是無意的製作KUSO梗圖,在刑法上恐觸犯煽惑罪,另也違反著作權法六十五條第二項有關合理使用的規定,警方已根據檢舉循線追查中。

