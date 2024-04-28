二創淪惡創 追查煽惑罪

電影「周處除三害」劇中「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照被網友製成各式各樣的梗圖。（取自網路，記者劉慶侯翻攝）

2024/04/28 05:30

充滿殺戮暴力情節 P圖電影周處除三害 被檢舉違反著作權法及涉刑責

〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾隨意將電影劇照改製，製作成梗圖KUSO（惡作劇），並放在網路平台供人瀏覽流傳，可能已涉及違反著作權法、刑法煽惑罪等法律責任。

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散布周處除三害梗圖

有民眾將台灣電影「周處除三害」中，由金馬影帝陳以文飾演的「尊者」和兩名護法，坐在「新心靈舍」講堂弘法的劇照，其頭像KUSO改換成政治人物，比如換成總統蔡英文、副統賴清德等人，放在「抖音」等網媒供人瀏灠。由於電影本身在此段落充滿殺戮及暴力，經民眾檢舉，全案現由刑事警察局偵防中心追查中。

刑事局偵防中心受理偵辦

據了解，香港導演黃精甫執導的台灣影片「周處除三害」（The Pig, The Snake and The Pigeon），電影劇情結合黑幫復仇等，將演員阮經天塑造成一個窮兇極惡之人，江湖路上大開殺戒，是人間行走兇器，和李李仁、袁富華、陳以文有許多動作對手戲。

其中有一段講述陳以文扮演的「尊者」，看起來慈眉善目，是被信徒擁戴的宗教首領，但他透過組織的靈修會騙取信眾財物、謀財害命，最後遭到阮經天扮演的陳桂林，在靈修堂內當眾槍殺。

有網友卻將電影劇照大幅KUSO改成梗圖，將演員頭像改成總統、副總統、駐美代表等，還在梗圖上加註「…除害」等語，放在網路上供人觀賞和譏諷。

警方表示，電影本身就具有殺戮和暴力意涵，民眾無論是有意或是無意的製作KUSO梗圖，在刑法上恐觸犯煽惑罪，另也違反著作權法六十五條第二項有關合理使用的規定，警方已根據檢舉循線追查中。

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