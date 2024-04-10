台大名醫被控迷姦女業務 不起訴

台北地檢署勘查對話紀錄卻發現，女方事發後曾傳「感謝老爹」等字句給男方，將男方不起訴確定；不過，另有三名女子陸續提告，仍須釐清。（資料照）

2024/04/10 05:30

開房間時進出均無須攙扶 還有３女提告 待釐清

〔記者錢利忠、姚岳宏／台北報導〕曾遭立委范雲開記者會指控，涉嫌性侵多名女子的前台大婦產科某男名醫，前年經藥廠女業務控告下藥性侵，台北地檢署勘查對話紀錄卻發現，女方事發後曾傳「感謝老爹」等字句給男方，將男方不起訴確定，不過，另有三名女子陸續提告，檢警前天搜索男方住處及辦公室，追查有無非法藥品，考量其有無違反女方意願仍須釐清，昨諭令四十萬元交保。

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據了解，三女提告情節與先前提告名醫卻不起訴的案例相似，均指控與名醫去餐廳吃飯，卻在如廁回來，喝下桌上飲料後即失去意識，醒來發現人已躺在摩鐵裡，疑遭性侵；檢警訊問時，該名醫始終否認下藥性侵，指自己是在「白色巨塔」鬥爭下被迫害的一方。

運將作證女方意識清楚

關於該名醫被藥廠女業務控告性侵不起訴一案，北檢查出，當時名醫確有與女方去摩鐵開房間，但勘查監視器影像發現，女方進、出摩鐵時步伐穩健，無須攙扶，與一般遭下藥案例可能出現腳步不穩、衣衫不整等情況不符，另，女方醫檢報告也沒發現有遭下藥等藥物殘留反應。

由於女方指控遭性侵害的場所發生在難以查證的摩鐵房間，檢方為求慎重，勘查雙方的手機通聯，查出事發晚上，女方回到家後曾傳LINE給男方報平安，提及「感謝老爹」等字句，且傳喚載兩人的運將作證，指女方當時在車上意識清楚還可聊天，經比對所有可供調查的事證，難認定男方違反女方意願。

此事曝光後，台大醫院將該名醫調離主管職，去年底已對其停聘，不過，名醫始終否認下藥性侵女方；由於陸續有三名女子提告性侵，北檢因此發動搜索釐清相關案情。

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