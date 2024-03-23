民進黨:藍營陳重文們現形／點名朱立倫岳家與台智光關係匪淺

民進黨昨指出，台智光的大股東是台通光，而台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」；民進黨發言人吳崢（右）、卓冠廷（左）舉行記者會，盼朱立倫說清楚。（記者方賓照攝）

2024/03/23 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉護航業者台灣智慧光網公司負責人李慶煌，遭收押偵辦，但全案一直傳出還有「陳重文們」涉入；民進黨表示，國民黨主席朱立倫岳父高育仁家族與台智光關係匪淺，呼籲朱出來面對。

民進黨籲朱立倫出來面對

民進黨發言人吳崢、卓冠廷昨召開「藍營陳重文們現形！朱立倫你人在哪」記者會質疑，台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係，二○一二年時任台北市長郝龍斌要建置光纖網路，與台智光簽訂廿五年長約，北市府與台智光簽了一個「太上皇合約」，讓業者擁有優先議價權、使用權，簽約金額也比民間來得高。

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為何有此「不平等條約」？卓冠廷指出，台智光大股東是台通光，台通光當時的股東之一，是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，育華監察人高婉倩是朱立倫的太太、董事高育仁是朱立倫岳父、董事高思博和高思復也是家族成員、董事長高張明鸞則是高育仁的太太，「這樣的關係，朱立倫不用出來說明？」

陳重文收押 國民黨也沒態度

卓冠廷另表示，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉貪、洗錢等犯罪，經法院裁定羈押等情，得由中央考紀會先行停止黨權，如今陳重文已遭羈押，請問朱立倫的態度。

卓也盤點此案涉及的三任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，郝、蔣是國民黨籍，朱立倫必須要有態度；而柯文哲擔任台北市長八年，當初握有行政權，「是誰和惡魔妥協？誰和國民黨議員妥協？」柯必須說清楚。

吳崢也說，朱立倫於公、於私都應該出來面對。於私，朱的家族當年是如何與台北市府簽訂不平等條約，拿到特殊優惠？於公，國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀不久前才痛批檢調調查陳重文，身為國民黨主席的朱立倫，應為國民黨在市議會結構性的涉貪案件，以及國民黨護航貪腐的態度，向社會大眾說清楚講明白。

朱立倫：早非台通光股東

朱立倫表示，民進黨是用十幾年前的舊資料，事實上早就不是台通光的股東，跟台智光沒有關係；他反指民進黨潑糞，用戰狼戰術，是胡說八道。對於陳重文，朱表示一切依黨紀處理。

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