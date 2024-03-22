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買泰達幣挨詐 小資女翻身不成背千萬債

陳姓小資女急著想翻身，豈料卻在Instagram上被騙，還因此背了千萬借貸。（記者王捷攝）

陳姓小資女急著想翻身，豈料卻在Instagram上被騙，還因此背了千萬借貸。（記者王捷攝）

2024/03/22 05:30

〔記者王捷／台南報導〕陳姓小資女急著想翻身，豈料成為詐騙集團的肥羊。陳女在Instagram上遇到詐團歹徒假扮的帥哥，被說服購買泰達幣投資歹徒設計的詐騙APP，起初陳女投入幾萬元發現獲利翻倍，四處借貸投入千萬購買虛擬貨幣，豈料她要拿紅利時，卻被各種理由拒絕，她才知道被騙，向台南第四警分局報案，但已追不回損失。

帥哥網上搭訕 鼓勵投資

陳女說，前幾個月歹徒在IG上主動找她搭訕，聊了不久交換LINE聊天，對方提到美金投資，於是按照對方下載「幣安」應用程式購買虛擬貨幣，隨後歹徒又傳送一組網址，引導她下載詐騙集團專門騙人用的假APP投資。

APP看到有獲利 領不到

警方指出，這種APP的漲幅通常是由歹徒控制，讓被害人誤以為投資獲利，但當被害人想出金，歹徒就會要被害人交保證金等，用各種理由再騙最後一筆錢之後就消失。

報警後才知被騙了

陳女不疑有詐，依照歹徒的指示把虛擬貨幣轉入指定帳戶，前後一共進行九筆轉入交易，一開始陳女採小額投資，也都有拿到紅利，但後續她四處向親友、銀行借貸，完成各項條件後，竟發現無法拿到本金和紅利，損失高達千萬，她向警方諮詢後才知道被騙。

警方建議在投資前，應該先詢問有投資經驗的親友，如果無人可諮詢，可向各地派出所詢問。

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