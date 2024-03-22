內政部研擬打詐專法 拚4月送立院審議

行政院打詐辦公室主任李憲明今天表示，內政部凝聚跨部會共識研擬打詐專法，預計4月下旬送進立法院審議。 （圖：行政院提供）

2024/03/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委葛如鈞日前在立法院質詢時，質疑AI生成等詐騙犯濫，並播放兩段影片要求行政院長陳建仁分辨真偽，結果兩段影片都是假的AI生成。對於詐騙猖獗，行政院打詐辦公室主任李憲明昨表示，內政部凝聚跨部會共識研擬打詐專法，預計四月下旬送立法院審議。

李憲明指出，詐騙造成世界各國嚴重損失，根據國際反詐騙聯盟統計，二○二三年各國遭詐欺每人平均損失金額，前三名為新加坡的四○三一美元、瑞士三七六七美元、奧地利三四八四美元，台灣則為一二○○美元，位居廿三名。發展中國家遭詐欺損失的GDP比例前三名為肯亞的四‧五%、越南三‧六%，巴西、泰國皆為三‧二%，台灣則為○‧八%，排名第十四。

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李憲明表示，全世界都很重視詐騙議題，英國今年也召開首屆「全球詐騙峰會」（Global Fraud Summit），召集七大工業國集團（G7）、情報分享聯盟「五眼聯盟」，以及新加坡、韓國等部長級官員與會，檢討世界如何聯防詐騙；內政部、外交部也預計在本月底共同舉辦國際級防詐研討會。

行政院發言人林子倫也表示，政院已指示，由內政部主責，凝聚跨部會打詐共識，研提打詐專法草案與其他配套措施，盼能發揮抑制詐騙集團犯罪的目標。

此外，林子倫表示，國會殿堂是立委表達民意的場所，政府官員依法備詢，希望透過彼此尊重、真誠態度來理性交流，而打詐是行政院與立法院的共同目標，希望彼此多合作與努力，提出福國利民政策。

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