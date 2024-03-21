「出租」提款卡 3天賺7萬元？ 天真女分文未得 恐須坐牢

黃姓女子「出租」提款卡，被用於行騙洗錢，台中地方法院判刑4月，併科罰金兩萬元，4可能得入獄。（資料照）

2024/03/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓女子缺錢，遇到自稱理財公司的騙徒，要用每三天七萬元租金，向她承租銀行提款卡，比豪宅還貴的租金雖不合理，她卻傻傻相信，喜出望外寄出卡片，五名被害人失金十四萬餘元，分文未得的她，很快被檢警移送起訴，她喊冤說「我以為賣卡片才犯法」，不知「出租」也犯法，台中地方法院判刑四月，併科罰金兩萬元，她可能得入獄。

騙徒臉書佯稱 幫企業節稅

刑法規定，犯最重本刑五年以下之罪，判刑六月以下或拘役，才能易科罰金，黃女雖僅判刑四月，併科罰金兩萬元，但她觸犯洗錢防制法的幫助犯一般洗錢罪，是本刑七年以下之罪，不能易科罰金，如果判刑確定，須蹲苦窯。

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判決書指出，卅九歲的黃女去年五月透過臉書，認識暱稱「錢多多」的騙子，對方宣稱幫企業節稅，願意付每三天六萬至八萬元（平均七萬元），租銀行帳戶的提款卡，黃女立即把餘額僅六十元的提款卡寄出，再用LINE傳密碼給「錢多多」。

行騙5人 洗錢14萬領光光

這張提款卡很快被用於行騙洗錢，五名被害人把共十四萬餘元匯至黃女帳戶，贓款幾天後被車手領光，林女帳戶也迅速成了警示帳戶，警察很快登門找她，函送台中地檢署起訴。

黃女喊冤說，她知道賣帳戶與提款卡犯法，卻不知出租卡片也犯法，台中地院認為，黃女助長詐欺，但她坦承犯行（出租提款卡）而有悔意，依幫助犯一般洗錢罪判刑四月，併科罰金兩萬元，可上訴。

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