為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「出租」提款卡 3天賺7萬元？ 天真女分文未得 恐須坐牢

黃姓女子「出租」提款卡，被用於行騙洗錢，台中地方法院判刑4月，併科罰金兩萬元，4可能得入獄。（資料照）

黃姓女子「出租」提款卡，被用於行騙洗錢，台中地方法院判刑4月，併科罰金兩萬元，4可能得入獄。（資料照）

2024/03/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓女子缺錢，遇到自稱理財公司的騙徒，要用每三天七萬元租金，向她承租銀行提款卡，比豪宅還貴的租金雖不合理，她卻傻傻相信，喜出望外寄出卡片，五名被害人失金十四萬餘元，分文未得的她，很快被檢警移送起訴，她喊冤說「我以為賣卡片才犯法」，不知「出租」也犯法，台中地方法院判刑四月，併科罰金兩萬元，她可能得入獄。

騙徒臉書佯稱 幫企業節稅

刑法規定，犯最重本刑五年以下之罪，判刑六月以下或拘役，才能易科罰金，黃女雖僅判刑四月，併科罰金兩萬元，但她觸犯洗錢防制法的幫助犯一般洗錢罪，是本刑七年以下之罪，不能易科罰金，如果判刑確定，須蹲苦窯。

判決書指出，卅九歲的黃女去年五月透過臉書，認識暱稱「錢多多」的騙子，對方宣稱幫企業節稅，願意付每三天六萬至八萬元（平均七萬元），租銀行帳戶的提款卡，黃女立即把餘額僅六十元的提款卡寄出，再用LINE傳密碼給「錢多多」。

行騙5人 洗錢14萬領光光

這張提款卡很快被用於行騙洗錢，五名被害人把共十四萬餘元匯至黃女帳戶，贓款幾天後被車手領光，林女帳戶也迅速成了警示帳戶，警察很快登門找她，函送台中地檢署起訴。

黃女喊冤說，她知道賣帳戶與提款卡犯法，卻不知出租卡片也犯法，台中地院認為，黃女助長詐欺，但她坦承犯行（出租提款卡）而有悔意，依幫助犯一般洗錢罪判刑四月，併科罰金兩萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播