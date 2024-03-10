北市警1年阻詐1657件、救下17億

假投資真詐財。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局強力查緝詐騙案件，統計去年總共阻詐一六五七件、阻詐金額達十七億九五八九萬元，與前年阻詐一一七五件、阻詐金額七億四四九八萬元相較，阻詐件數增加四八二件、阻詐金額也增加十億元。

根據台北市警局刑警大隊統計資料，去年台北市共有四○○八件詐騙案，與前年四○四四件相比，案件數約略持平。不過財損金額去年共有十二億二一○萬元，與前年八億二五○三萬元相較，增加了將近四億元。至於常用的詐騙手法，去年前三名分別是投資詐欺一一二二件、解除分期付款詐騙六五五件、一般購物詐欺五一五件。

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警方說，過往單筆詐騙財損金額較高的類型是「假檢警詐騙」，因為詐騙集團為了規避金融機構行員的關懷提問，會派車手直接與被害人面交取款；但有許多被害人中途察覺，將計就計與警方聯手逮人，因此近期詐團將火力集中在直接匯款，或以購買、投資虛幣等為名的各類型假投資詐騙犯行上。

警方提醒，現今假投資詐騙犯行依然猖獗，不少被害民眾甚至從來沒有和對方見過面、或直接接觸到所謂的投資理財顧問公司人員，就輕意信任對方，展開交往或投入資金，進而掉入假交友、假投資或二合一的詐騙圈套，事實上不同的投資標的，其間都可能有假；不少受害人動輒被騙數千萬元，提醒民眾投資不可不慎。

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