罪嫌不足》詐團暴力化 7成被告不起訴

檢警專案人員到台南某豪宅搜查虛幣幣商詐騙集團與成員的物證。（資料照）

2024/03/04 05:30

近5年妨害自由案攀升 舉證難

〔記者錢利忠／台北報導〕台南地院先前以「需更審慎評斷事證」等理由，一度將檢方聲押的十一名虛擬貨幣詐騙案犯嫌請回，引起各界熱議，此案也凸顯檢方舉證詐團犯罪的難題，尤其詐團趨向暴力化，如囚禁人頭、凌虐，連帶也使妨害自由等類刑案的數量攀升，不過近五年來有十萬餘名、近七成的妨害自由罪被告，因「罪嫌不足」獲不起訴，檢察界層峰高度關注。

以近來新北地檢署偵辦一宗詐團案件為例，警方攻堅詐團據點，將卅一名嫌犯依涉犯妨害自由、詐欺及組織犯罪法辦；這些被告抗辯，案發當日與友人約見面，未料該處竟是詐團據點，又恰好遇到警方登門，無端惹上妨害自由等官司；檢方偵辦多時，難舉證卅一人有參與詐團或涉及妨害自由等事證，去年七月全部不起訴。

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犯罪現場落入被害人單一指述困局

基層檢察官直言，不少詐團衍生的恐嚇、妨害自由等類案件面臨舉證難題，原因在於犯罪當下通常只有加害人與被害人在場，或雙方有民事債務糾紛，若沒蒐錄影像，將落入被害人單一指述的困局，不利舉證犯罪；此外，詐欺犯罪如雪片般湧入，檢察官在龐大未結案量的現實壓力下，被害人如無法提出受害具體事證，檢方可能難兼顧每件個案的證據資料。

詐欺犯罪 高居新收案件之首

根據最高檢察署統計，自二○一八年起迄今，詐欺犯罪高居各地檢署新收案件之首，累計逾七十五萬件，平均年增率達廿八；妨害自由罪的年增率為十四點三，僅次於詐欺罪；而各類主要刑案的平均年增率僅七點一。近五年來，各地檢署新收妨害自由案件，每年以增加四千餘件的速度上升中。

不過，妨害自由案量雖逐年增加，有多達十四萬六四九八人因涉妨害自由被法辦，只起訴二萬七一二一人，不起訴則多達七成，合計十萬二四九五人。

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檢警專案人員到台南某豪宅搜查虛幣幣商詐騙集團與成員的物證。（資料照）

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