國內首宗》抖音幣洗錢1.7億 夫妻判刑

抖音幣洗錢手法

2024/02/17 05:30

夫妻檔開蝦皮賣場匯兌洗錢 袁男判7年半、袁妻4年

〔記者王定傳／新北報導〕袁姓夫妻檔在蝦皮拍賣開賣場，表面上提供淘寶代購、支付寶儲值等教學諮詢，實際上從事轉帳、支付、儲值包含中國的銀行、微信、支付寶及「抖音幣」等兩岸地下匯兌業務，總共洗錢一億七○○三萬餘元；新北地院審理後依違反銀行法「非法辦理國內外匯兌業務」罪，判處袁男七年六月徒刑、袁妻四年，這是國內首宗利用「抖音幣」洗錢而違反銀行法的判決。

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開蝦皮賣場 偽裝代購諮詢

檢方調查，袁姓夫妻從二○一九年五月至二○二二年三月在蝦皮開賣場，刊登「微信支付寶儲值代付…淘寶代購相關教學諮詢」等廣告，實際上從事代為轉帳、支付、儲值包括中國的銀行、微信、支付寶、抖音、中國門號、淘寶代購等地下匯兌業務。

當有買家上門，袁男將對方要匯兌的人民幣金額，換算成台幣金額加上手續費，並開設客製賣場供買家下單，使用台幣付款，袁男同夥「阿牛」再將匯款轉入買家指定的支付寶、微信、抖音或中國銀行帳號儲值，其間也會使用電子錢包數位點數或抖音幣來轉換。

被告辯稱只是代理收付

檢方調查，袁男賣場訂單金額高達一億七○○三萬餘元，獲蝦皮平台實際撥款一億六五八○萬餘元，從中抽取二％手續費，獲利三三一萬餘元。

兩人審理時否認犯行，袁的辯護人稱這只是正常的「代理收付」業務，但合議庭指出，二人透過儲值支付寶、微信電子錢包點數及抖音幣等方式，進行台幣轉換，實質完成台灣民眾財產的異地移轉，屬非法辦理地下匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，且犯罪規模超過一億元，判袁男七年六月徒刑，另認為袁妻偵查時自白又無犯罪所得，判刑四年。

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