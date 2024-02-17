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匯兌洗錢 10抖音幣換1人民幣╱台幣透過抖音幣轉換即違法

抖音幣洗錢手法

抖音幣洗錢手法

2024/02/17 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕袁姓夫妻利用蝦皮拍賣平台作為招攬客戶管道進行支付寶、微信、抖音幣等兩岸地下匯兌，我國司法實務上，利用微信或支付寶進行地下匯兌，而觸犯銀行法，已有案例，這次袁姓夫妻利用抖音幣洗錢，觸犯銀行法則是首例。新北地院合議庭認為，抖音幣可用來致贈直播主，取得抖音幣者，可以此換取人民幣，約十元抖音幣可換一元人民幣，至於袁男將買家給付的台幣，換算為相當人民幣的價值數位單元，已屬非法辦理國內外匯兌業務。

抖音幣可用來打賞直播主

抖音分為國際版「TikTok」及中國版「抖音」，而現行中國版「抖音」僅支持微信、支付寶及中國的銀行卡儲值，但台灣大部分用戶並無這些支付方式，坊間才會出現一些代儲業者，向民眾收取手續費後，幫民眾儲值抖音幣。

不過，依照我國銀行法規定，不是銀行不能經營辦理國內外匯兌業務，違者可處三年以上十年以下徒刑；犯罪規模達一億以上，可處七年以上徒刑。

以本案來看，合議庭認為，雖然支付寶、微信電子錢包點數並非貨幣本身，但都可在一定程序下，以人民幣換購或以人民幣提領，其價值與人民幣價值相連結，而抖音幣可作為觀看影片、致贈直播主的對價，取得抖音幣者，可透過抖音幣換人民幣，價值亦與人民幣相連結，這些都屬於得以表彰人民幣貨幣價值的一種形式，袁男將買家給付的新台幣，換算為相當人民幣價值的數位單元，進而完成台灣民眾財產異地移轉，屬於非法辦理國內外匯兌業務。

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