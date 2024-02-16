醉男亮刀威脅父母要錢 被警制伏

2024/02/16 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕四十四歲邱姓男子因常家暴，其父母不堪其擾向法院申請到保護令；但邱男前天大年初五因缺錢花用，酒後開車前往其父母處涉嫌亮出小武士刀恫嚇要錢，家人因害怕報警處理，員警趕往處理時邱已駕車離去，警方巡查圍堵到邱男時，邱卻亮刀恐嚇員警並企圖駕車衝撞，經員警破窗將他拉下車壓制，經實施酒測、呼氣酒測值達每公升○．七八毫克，訊後違反保護令、公共危險、妨害公務及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

蘆竹警分局南竹派出所前天下午接獲報案，指邱男違反法院核發保護令，駕車前往其父母住處，渾身酒味亮出小武士刀向其父母親恫嚇要錢。警方獲報派員前往處理時，邱男已駕車離去，員警巡查周邊發現邱仍駕車在附近徘徊，警方擔心邱男再返回其父母處鬧事，於是呼叫支援警力展開包抄；邱男見警車尾隨加速逃逸，不久在南竹路三段一處民宅前倒車自撞，警方當下以三部警車包夾圍堵，邱男卻搖下車窗持小武士刀對員警挑釁並企圖衝撞警車，所幸員警及時閃避，隨後以臂盾敲破車窗將邱嫌拉出車外制伏逮捕。

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邱嫌呼氣酒測值達每公升○．七八毫克，警方訊後將邱嫌移送桃園地檢署偵辦；蘆竹分局長林鼎泰呼籲民眾，如遇親屬或同居關係人等實施暴力情形，可撥打110或113報案，警方可協助向法院聲請保護令，以免受騷擾或暴力威脅。

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