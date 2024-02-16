包裹藏1公克大麻 重判11年

男子湯堯文請人從泰國寄送包裹，內藏1公克大麻植株，新竹地院依運輸二級毒品罪重判徒刑11年。（資料照）

2024/02/16 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子湯堯文請人從泰國寄送包裹給他，卻內藏一公克大麻植株，他辯稱是高中同學送的驚喜禮物，自己不知道是什麼物品，新竹地院法官認為湯男辯詞不足採信，且其漠視毒品危害性，更無視政府反毒的決心，依運輸二級毒品罪重判徒刑十一年。

辯稱同學送驚喜禮物 法官打臉

湯男去年八月請人將毛重一公克的大麻植株裝入紙箱，自泰國寄送包裹來台，財政部關務署台北關檢查人員發覺有異而查獲，湯前往郵局領毒包裹時當場被逮。他辯稱，寄件的張姓高中同學與他八、九年未聯繫，兩人也非通訊軟體好友，因對方說要從國外寄送驚喜禮物給他，他才去領包裹，不知道包裹內是何物。

請繼續往下閱讀...

竹院審理指出，大麻是第二級毒品，運輸二級毒品法定刑為無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，從事此一非法行為風險極高，共犯間若未能彼此信任，極可能稍有閃失就遭舉發，絕無可能任意尋找不知情或無互信基礎的人接運毒品。

法官依此認為，湯男在本案中居於在台接運毒品的重要角色，毒梟若無法信賴他，不可能貿然寄送來台；且湯男辯稱不知包裹夾藏毒品，萬一拒絕收貨、或收貨後發現是毒品報警處理，豈不損失慘重？於情於理毒梟斷無可能如此行事。

法官審酌湯男明知二級毒品大麻對於人體有莫大戕害，竟漠視毒品危害性，更無視政府反毒決心，且運輸大麻數量不少，對國民身心健康及社會風氣具有潛在威脅嚴重性，依此將他判刑十一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法