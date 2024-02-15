慶生變槍戰 新北黑幫互轟4中彈

西門町捷運站一號出口旁昨凌晨傳槍響，警方封鎖現場清查。（記者王定傳翻攝）

2024/02/15 05:30

先在私人招待所口角 宴會結束街頭駁火

〔記者王定傳／台北報導〕分別來自新北市淡水區及新莊區、疑有幫派背景的多名廿多歲男女，前晚到一處私人招待所替朋友慶生，昨天凌晨兩派人馬酒後起口角，竟演變成掏槍互轟的街頭槍戰，其中一方涉嫌開槍的林男大腿中彈，另一方翁男、黃男手部中彈、連男右胸中彈，均無生命危險；警方獲報封鎖現場找到八枚彈殼，陸續查緝林男、翁男等三人到案，並起獲一把改造手槍，正持續追查其他共犯及槍枝下落，全力擴大偵辦中。

4男送醫 無生命危險

據查，兩派衝突者分別來自新北市淡水區及新莊區，疑有天道盟等幫派背景；眾人前晚齊聚位於台北市西門町的一處私人招待所舉行慶生宴，過程中，廿四歲翁男想先離開，而與女友發生爭執，引起廿四歲林男不滿，進而引發口角衝突。

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警方調查，昨天凌晨三時三十分左右慶生宴結束，雙方在西門町捷運站一號出口及北市成都路騎樓再起衝突，翁男撂人助陣，林男不甘示弱持改造手槍開槍射擊，翁男一方也有人開槍反擊，兩派人馬駁火互轟及扭打。林男大腿中彈，翁男一方包括翁本人，有三人分別是手部及右胸中彈，雙方自行至台大醫院、淡水馬偕醫院就醫，均無生命危險。

警方找到8枚彈殼

警方獲報後封鎖現場展開清查，找到八枚彈殼，隨即組成專案小組調閱監視器畫面擴大追人，陸續查緝主嫌林男、翁男及協助林男棄槍的共犯謝男到案，同時起獲一把改造手槍，但翁男這一方的開槍者仍未到案。警方已鎖定相關車輛持續追緝及通知在場人士製作筆錄，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序等罪偵辦中。

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