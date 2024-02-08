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賭球版一路輸 欠200萬被擄走

警方獲報後逮捕黃男等4人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方獲報後逮捕黃男等4人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/08 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城前晚發生街頭擄人案，蕭姓男子因為賭球版（體育賽事投注）積欠二百萬元賭債，廿歲黃姓球版負責人約蕭男談判，蕭男單獨赴約，但黃男則帶了三名竹聯幫仁堂明仁會分子現身。雙方談不攏，於是黃男等人一度將蕭男押上車，警方據報找到黃男等人，將一干人等帶回法辦。

據了解，蕭男與黃男是舊識，蕭男去年底開始向黃男下注，一路輸到今年，總共欠下接近二百萬元的賭債，蕭男還不出錢，黃男因此約其談判。

雙方相約六日晚間十時許，在土城區明德路一段某網咖前談判，蕭男單刀赴會，但黃男則帶了三名明仁會分子在現場等候多時。蕭男堅稱自己真的沒錢，希望再寬限幾天，雙方遲遲談不出共識，黃男則利用人數優勢將蕭男押上車。

允還錢被放回 警逮竹聯明仁會分子

雙方在追逐拉扯時，蕭男的下巴稍有挫傷，上車後，蕭男擔心不測，因此允諾近期一定會還錢，黃男等人才將蕭男送回其三峽住處。

土城警分局接獲民眾報案指稱有人遭擄，立即派員展開追查，經調閱監視器畫面，一路追到三峽，終在大街上將黃男等人攔停，並將黃男等四人帶回偵詢。警詢時黃男等人堅稱蕭男是自願跟他們走的，不過，警方仍依妨害自由、傷害等罪嫌，將黃男等四人移送法辦。

監視器拍到黃男與蕭男拉扯後將蕭男押上車。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍到黃男與蕭男拉扯後將蕭男押上車。（記者徐聖倫翻攝）

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