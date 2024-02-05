劫米行保險櫃280萬 遭老闆率眾暴鎚成植物人

警方尋獲遭劫保險櫃。（記者蔡彰盛翻攝）

2024/02/05 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣永進米行員工鍾姓男子挪用公款被負責人林大維毆打，竟將保險櫃內有鉅款情資透露給竊賊並帶同勘查地形，二賊順利洗劫保險櫃得手兩百八十萬，林男懷疑鍾男通風報信，竟率員工持鐵鎚將林男打成植物人。新竹地院依傷害致人重傷罪判處林男等人四年半不等徒刑。

挪用公款被歐打 揪外鬼偷保險櫃

法官調查，林大維係新竹縣永進米行負責人、李元堯為經理，前年十二月四日凌晨三點多米行遭竊賊闖入，竊走辦公室裝有現金兩百八十萬元的保險櫃，林男懷疑員工鍾男勾結外人下手，又刻意不交代贓款下落，而憤憤難耐。

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逼不出失款下落 鐵鎚、鋁棒開扁

事後鍾男經竹北警分局偵訊回家時，遭林男、李男及米行司機白炳濬在附近稻田內合力壓制在地並拳打腳踢，丟入廂型車載回米行。林男質問鍾男失竊款項下落未獲回覆，甚為氣憤，三人分持鐵鎚、高爾夫球桿、鋁棒等兇器痛毆，鍾男頭破血流顱內出血，全身多處受傷，因被打斷手指，眾人以米袋套住其雙手，由林男抓住其上衣領口，帶到廁所內，丟棄在地未送醫救治。

扔在廁所未送醫 父找上門也沒說

鍾父未見兒子返家，乃到米行詢問林男愛子行蹤，林男雖承認毆打鍾男，卻佯稱已經叫車載走就醫，鍾母向鄰近醫院急診室確認兒子未就醫，鍾父再度返回米行質問林男關於兒子行蹤，林男才說鍾男在廁所內，送醫治療後因顱內出血，致使語言及認知功能嚴重缺損，缺乏基本日常生活能力，需全日專人照護，成為終身無工作能力的植物人狀態。

狠虐員工半小時 負責人判四年半

法官調查，林男等人持鐵鎚、高爾夫球桿、鋁棒等兇器接續毆打被害人達卅二分鐘，其中包含持兇器用力毆打、壓制並以鐵鎚敲擊，甚至站在被害人身體上跳躍狂踩，可見三人故意加劇被害人痛苦，犯罪手段甚為嚴重。最後依傷害致人重傷罪，判林男徒刑四年六月、李男二年十月、白男二年八月。

此外，鍾男先前帶竊賊陳俊雄前往米行附近勘查地形，並告知保險箱內有現金，陳俊雄與共犯葉志祥從米行屋側鐵皮潛入竊得保險箱，內有現金與財物共價值兩百八十萬元，新竹地院依竊盜罪二人均判刑兩年六月。

鍾父發現兒子身受重傷倒臥在米行廁所內。（記者蔡彰盛翻攝）

監視器拍到林男夥同員工將鍾男追殺到稻田裡。 （記者蔡彰盛翻攝）

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