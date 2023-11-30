首宗量刑鑑定完成 業務員殺同事案 下月審理判決

圖為警方於命案現場，當場逮捕業務員黃紹綸（右二）。（資料照）

2023/11/30 05:30

〔記者張瑞楨、吳政峰／綜合報導〕直銷業務員黃紹綸被控殺害施姓男同事一案，是全國第一宗國民法官審理案，此案台中地方法院今年二月首度開庭時，黃男的律師質疑台中地檢署的檢察官，對於黃男持刀「突刺」、「猛刺」施男至少十三刀等描述，會導致國民法官「預斷」（預設黃男有殺人想法），並聲明應對黃男進行司法量刑鑑定，此案歷經半年餘鑑定，也是首宗國民法官以量刑鑑定審判，預計下月廿二日起抽籤選出國民法官與密集審理、下月底判決。

檢方起訴指出，廿三歲黃男與施男是大學同學，兩人畢業後成為直銷的上下線，黃男對施男產生情愫，去年四月表白時被拒絕，黃男多次到施男打工與租屋處外攔堵，但未能挽回施男，去年十月十九日，黃男買兩把牛肉料理刀，潛入施男租屋處，施男當天沒回家，翌日（廿日）晚間黃男再度潛入，晚間八時許施男返回，雙方發生爭執，黃男持刀「突刺」、「猛刺」砍殺施男，切斷施男頸部靜脈與動脈致死，之後打電話向警方自首。

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台中地檢署今年一月起訴，檢辯今年二月首度開庭交鋒時，黃男的三名辯護律師針對檢方的部分起訴內容，會導致國民法官「預斷」之虞，聲請法院命檢察官刪除並更正，但被台中地院駁回。

黃男說自己沒有殺人之意，是施男「嫌棄我有病，說氣我的話」，爭執時失手，非蓄意預謀殺人，檢方與律師爭執焦點，是黃男是否有殺人犯意、黃男精神狀況、自首能否減刑等。

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