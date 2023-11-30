死刑門檻提高》判死或無期 司院推量刑鑑定

司院推量刑鑑定示意圖

2023/11/30 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕死刑、無期徒刑案件爭議高，最高法院為求慎重，屢以「調查未盡」為由發回二審更審，司法院為此開發「量刑鑑定」，建議法官審理重大刑案時，可委託台大等七所醫院組成團隊評估被告生活狀況、品行後，再決定是否判死或無期，透過精緻量刑，可望明確化並提高死刑門檻，使判死更嚴謹無雜音。台中市黃姓業務員殺人案，將是首起採用量刑鑑定的國民法官案件。

對殺人犯量刑鑑定 降低被發回機率

最高法院近年對死刑採嚴格的「求其生而不可得」見解，上一次判死刑定讞距今已三年，如今一、二審若採行量刑鑑定，將可達到最高法院的要求，降低被發回更審的機率。

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刑法第五十七條量刑因子中，生活狀況、品行、智識等三類，法官多僅在開庭時口頭訊問，方式較為粗糙，最高法院常依此認定調查未詳盡而撤銷發回更審，最高院前院長吳燦也曾提出盤點量刑基準，要求法官詳加審酌全數因子後再決定是否判死。

死刑剝奪生命權、無期徒刑侵害自由權甚鉅，「精緻量刑」是國際趨勢，但實務上如何操作莫衷一是，司法院為此推動「重大矚目刑事案件量刑前調查／鑑定評估參考手冊」，建議法官審理死刑或無期徒刑案件時，若認為有調查必要，可經被告同意或法官主動依職權，委託台大醫院、台北聯醫松德院區、草屯療養院、彰化基督教醫院、嘉南療養院、高雄凱旋醫院、屏東屏安醫院等七所醫院進行「量刑鑑定」。

過去的「心理衡鑑」多是由精神科醫師或心理師評估被告狀況，「量刑鑑定」團隊則更為全面，包含精神醫學、臨床心理、社工、觀護人或犯罪學等專業人士，亦可加入法學家與刑事政策學者，調查分析被告的生、品、智與案件有無關聯、有無社會復歸可能性，必要時還須訪視家庭或晤談關鍵人物。

心理衡鑑 僅由精神科或心理師評估

評估表上有多項指標，例如家庭關係、人格特質測驗、心智、心理測驗等。若與犯行有關聯，是直接或間接？一時、特殊情境或長期累積而形成？前科與犯行是否有關？未來會持續存在或僅為偶發？有無改善可能性？

法官收到報告後，若評價指標與犯行可責性有關聯，可依低、中、高程度審酌量刑。

司法院說明，是否對被告進行量刑鑑定，是審判核心事項，尊重個案合議庭判斷；鑑定時間約半年，司法院強調，會充實鑑定團隊名單，縮短鑑定時間。

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