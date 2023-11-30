死刑門檻提高》量刑鑑定拉高到社會責任 法界:對被告有利

司院推量刑鑑定示意圖

2023/11/30 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院近年來審理死刑案件，多採用前院長吳燦提出的「盤點量刑因子」見解，實質審酌每一種量刑因子以決定判生死，為讓盤點概念的具象化，司法院推動量刑鑑定，明確列出調查事項，並委請各領域專家組成團隊分析。對此，伯衡法律事務所執行長陳宗豪認為，精緻量刑是國際趨勢，實務操作上可能會提高判死刑的難度。

陳宗豪表示，法官過去對於被告的生活、品行、智識等量刑因子，多採形式訊問，並未真的詳加調查了解犯罪遠因，也未逐項交代這些項目究竟是要加重或減輕徒刑，如今司法院推行量刑鑑定，改為實質審查，有肯定被告在訴訟程序中的人格權的意味，可望朝向精緻量刑方向前進，但鑑定成員的組成，應由法規明定。

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鑑定審酌事項多 從小到大都調查

陳宗豪指出，刑事政策以往多採「應報理論」，對於犯罪行為給予相對應的懲罰，惟演變至今，報復的懲罰成效引發質疑，因此逐漸被「預防理論」替代，把社會、教育、心理等層次納入討論，量刑鑑定就是在此基礎上，深入探討犯罪成因，並探討復歸社會的可能性。

陳宗豪分析，量刑鑑定的審酌事項非常多，調查被告從小直到犯案前的歷程，以判斷是否與犯行有關，若有高度關聯，則減輕刑度的機率就增加；即便無關也不會加重，顯示此制對被告有利，可能提高判死的難度。

律師張道周表示，重大刑案常用的心理衡鑑，是分析被告心路歷程，量刑鑑定則是拉高到社會責任，探討何種元素造就犯罪結果，例如幼時遭虐待、求學時遭霸凌等偏差的成長環境。

張道周說，犯罪動機、手段、結果、惡性、所造成的危害等因子，皆能累積刑度，成長背景、生命歷程、復歸社會可能性等抽象因子，則可能列為減輕項目，透過量刑鑑定將其具體化，達到可預測性，有利於法官理解被告過去並鳥瞰未來，形成是否判死的心證。

張道周認為，量刑鑑定列出多項應調查事項，做為精緻量刑的基礎，法官量處死刑前必須考量更多面向，將讓死刑更為嚴格與謹慎。

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