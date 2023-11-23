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自由日日Shoot》新北果菜捲弊案／新北市府挨批 為「菜蟲」狡辯

新北市果菜運銷公司多名職員，涉利用蔬果拍賣交易制度漏洞圖利特定經銷人 ，調查局新北市調查處昨搜索新北果菜運銷公司。 （取自民視新聞台）

新北市果菜運銷公司多名職員，涉利用蔬果拍賣交易制度漏洞圖利特定經銷人 ，調查局新北市調查處昨搜索新北果菜運銷公司。 （取自民視新聞台）

2023/11/23 05:30

議員質疑異常交易筆數破10萬 累積金額1.3億

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市果菜運銷公司多名職員，涉利用蔬果拍賣交易制度漏洞圖利特定經銷人，案由檢調偵辦中；新北市議會民進黨團總召鄭宇恩指出，黨團已要求果菜公司到議會針對作業疏失專案報告；議員黃淑君早在本月初就質詢果菜公司交易時間異常等情；議員李宇翔則批，市府月初狡辯護航果菜公司、縱容菜蟲，與市長侯友宜主張的「公正無私」背道而馳。

要求果菜公司報告作業疏失

鄭宇恩轉述，新北市農業局長李玟昨在議會審查會承認，違規的拍賣員確實有在非預約交易時間搬運蔬果，但不了解其間是否涉及不當得利。

在此之前，黃淑君就曾質詢說，正常進貨時間在深夜十一點半至凌晨二點半，拍賣時間是三點至五點半，但果菜公司一至九月交易紀錄卻有許多非正常時段交易紀錄，甚至早上七、八點還在拍賣；異常交易筆數破十萬，累積交易額約一億三千萬元。果菜公司當時以「武漢肺炎期間盛行預約交易」回應，黃淑君質疑，難道十萬筆都是預約交易？

黃淑君昨示示，市府應重新檢視拍賣市場有何問題，果菜公司管理階層是否知情不報，全盤檢討管理機制。

李宇翔說，之前和黃淑君都接獲同一人陳情異常交易問題，他們也掌握異常時段交易紀錄，明顯有違法行為存在，市府卻在答詢時狡辯護航；據現場攤商所述，類似狀況已長達二、三十年。李宇翔批評，議員質詢就是希望揪出菜蟲，市府月初若覺得做法有錯，早該對交易制度等進行檢討，侯友宜主打「公正無私」，市府卻是縱容、狡辯護航，直到被檢方調查才當回事。

新北果菜︰已調查、懲處

新北市果菜運銷公司表示，第一時間已進行內部調查、懲處，相關同仁已經被依規記過，調離管理職，公司配合檢調偵辦，並對板橋市場交易流程總體檢。

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