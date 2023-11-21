女駕駛急切過彎 10屁孩包圍砸車

張姓女駕駛因行車糾紛，遭10屁孩包圍、砸車，警方逮動手的王姓、董姓嫌犯送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/11/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市張姓婦人前晚駕車途經板橋鬧區，因在路口急切過彎，阻擋對向直行五部機車，引發騎車出遊的十九歲王男及十八歲董男等一行人不滿，十人將休旅車團團圍住，其中，帶頭的王、董兩人擋在車頭，不讓張女開走還砸車，張女乘隙逃離，警方獲報趕抵，逮捕王、董兩名嫌犯，依涉犯妨害秩序、妨害自由、毀損等罪嫌送辦。

四十七歲張姓婦人十九日晚間十時許開車途經板橋忠孝路，左轉重慶路口時，因急切跨越雙黃線，導致擋住直行一群機車，五部機車上十人隨即衝下車，圍住張女休旅車，王男與董男等人擋在車頭，不讓張女離去，張女緩緩加速，激怒董男等人，憤持安全帽猛砸其車頭，造成引擎蓋及正副駕駛座車凹陷及多處刮痕、張女嚇得報案，並乘隙脫困。

請繼續往下閱讀...

轄內後埔派出所員警據報一分鐘內趕抵，隨即在前方忠孝、實踐路口逮獲王男及董男，兩嫌被逮時，態度囂張，因涉犯多案，被警方逮捕帶回偵訊。

董嫌被逮後，辯稱一行人到新北耶誕城逛逛，結束後經過事發發路段，不滿對方轉彎擋道，還想撞他才砸車；張姓女駕駛承認搶快違規過彎，反遭惡煞包圍、阻擋，警方將動手砸車的王、董二嫌送辦；至於其他已逃逸的八名少年，將一一通知到案說明後，依妨害秩序罪嫌移送少年法庭審理，而張女駕車違規穿越雙黃線部分，警方待確認違規事實，將開單舉發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法