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首頁　>　社會

3千元遨遊天際 暗藏生命危險

玩飛行傘注意事項

玩飛行傘注意事項

2023/11/19 05:30

教練雖合格 營業未經許可

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉磯崎的飛行傘體驗活動鬧出人命，但飛行傘業者並未取得縣府核發的經營許可。

花蓮縣府教育處表示，業者目前除了載飛體驗的教練有拿到合格證書，其他包括土地、設置都不符規定，因此無法取得經營許可，縣府已要求業者停業配合調查。

至於合格教練為何會在高空中調整座帶時出狀況，造成憾事，確切原因正由檢警及縣府調查了解中。

花蓮5載客業者 均為非法

據了解，體育署的無動力飛行運動及其經營管理辦法於去年十月頒布，目前花蓮五家經營載客體驗飛行的業者均為非法。

不過許多旅遊網站、部落客都有圖文介紹，業者私下攬客還有包套服務，包括飛行體驗、接駁、空中拍網美影片及照片；以事故業者來說，全套費用每人二千九百八十元。

土地、設置 都不符規定

雖然業者受訪時表示，他們從二○一七年就有登記營業，教練也有三十多年飛行經驗，在體育署納管後已考取證照，並投保保險。但花蓮縣府教育處說，該業者未取得縣府經營許可，屬非法營業，無動力飛行傘需民航局許可，不過相關規定無罰則，難遏止私下攬客行為。

縣府指出，該飛行場地距離省道及輸電設備也過近，縣府站在輔導立場雖想協助合法化，但土地問題最大，縣府已成立飛行運動調查小組，今天將會同專業人員調查事故原因。

花蓮縣內包括磯崎、明利、三棧都有業者發展飛行傘載客飛行活動，但沒有一家合法營業。（記者花孟璟攝）

花蓮縣內包括磯崎、明利、三棧都有業者發展飛行傘載客飛行活動，但沒有一家合法營業。（記者花孟璟攝）

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