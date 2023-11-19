飛行傘教練調座帶致鬆脫 女遊客高空墜地亡

參加飛行傘體驗的蕭姓女子就跌落在這段產業道路上。（警方提供）

2023/11/19 05:30

起飛不到一分鐘 摔落產業道路

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自嘉義的二十七歲蕭姓女子昨天到花蓮玩飛行傘，參加體驗飛行活動，卻在起飛後不到一分鐘發生安全扣環鬆脫，從離地十米高摔到下方產業道路，讓目擊的教練、同行友人大驚，趕往處理卻發現女子已沒有呼吸心跳，急忙為她ＣＰＲ心肺復甦，惜經救護車送往花蓮醫院豐濱分院急救仍不治，警方表示，已報請檢方今天相驗，並會同縣府調查事故原因。

據了解，葉姓教練已有三十多年飛行資歷，已是老經驗；其他教練轉述，葉姓教練對事故發生非常自責。

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據指出，蕭姓女子和閨蜜、李姓男友三人開車到花蓮遊玩，蕭女昨天上午預定飛行傘雙人體驗飛行活動，至台十一線三十七公里業者的降落場後，搭接駁車從產業道路上到海拔約四百公尺的起飛場地，蕭女由葉姓教練帶雙人體驗飛行，另二人未參加。

葉姓教練與蕭女共乘飛行傘，起飛後蕭女突然從空中墜落。業者說，昨上午天氣晴朗，山邊有熱對流，適合飛行，大約上午十點多，兩人迎風助跑，飛行傘剛剛離地不久約一分鐘，可能蕭女有反映坐得不舒服，教練替蕭女調整座帶，但可能調整時造成安全扣環鎖頭鬆脫。

目擊者：教練試圖迫降 拉繩失敗

目擊教練說，當時葉姓教練發現扣環鬆掉，曾試圖拉繩做閃避動作、往山邊靠希望有機會迫降，但仍拉不住，蕭女從空中直接摔落十公尺、掉到下方的山區產業道路重傷，當場失去生命跡象，葉姓教練大駭，與趕到的飛行場人員進行急救。

雖然飛行傘業者強調「都有做好安全措施」，但隨行的友人都無法接受，女性友人更是嚇壞。從花蓮縣消防局提供的畫面顯示，救護車在十時二十三分趕到現場時，業者正在替女子做心肺復甦術，發現患者已經失去呼吸心跳，立刻送往最近的衛福部花蓮醫院豐濱分院急救治療，但葉女身上多處創傷骨折，急救後仍無效死亡，葉姓教練則沒有大礙。

警方說，蕭女家屬今天會搭機趕到花蓮，目前已報請檢方相驗，詳細事故原因須待今天會同縣府調查小組調查釐清。

豐濱鄉磯崎村有美麗的磯崎海灣，面向太平洋，從山上的起飛場地看山海相當漂亮，參加業者體驗飛行不需要有飛行經驗，受到想要體驗空中飛行、拍網美照片的遊客歡迎，不過目前花蓮5家業者均為非法營業。（取自業者網站）

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