注意！北部高溫今驟降8度 大陸冷氣團本週分兩波南下

今日北部及宜蘭白天高溫約18至20度，比昨天下降8度左右，低溫普遍為15至18度。（資料照）

2025/02/16 07:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，由於大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭天氣轉涼，高溫部分相比昨日驟降許多，民眾需特別注意。

今日北部及宜蘭白天高溫約18至20度，比昨天下降8度左右，中南部及花東仍有21到26度，感受相對溫暖，台灣各地早晚仍稍涼，低溫普遍為15至18度，民眾早出晚歸須留意氣溫變化、適時增減衣物。離島部分，澎湖今日全天15至18度、金門13至19度、馬祖12至14度。

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位於迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也可能有零星飄雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（17）至週三（12日）清晨受到大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣較冷，其他地區早晚亦冷。北部及東北部12至20度，中部13至22度，南部14至23度，花東14至21度。週一水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，週二至週三清晨迎風面水氣增加，大台北、東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較廣泛且雨勢較大。

週三（12日）白天起至週四（20日）大陸冷氣團逐漸減弱，早晚仍偏涼，迎風面水氣稍微減少。週五（21日）將會有另一波大陸冷氣團南下，週六（22日）天氣轉冷，迎風面水面偏多。北部及東北部12至18度，中部13至20度，南部14至23度，花東15至21度。

溫度:

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美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 19 15 ~ 23 17 ~ 24 17 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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