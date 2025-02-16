為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣燈會週六湧220萬人次 桃市府：週日機捷提前加開

    台灣燈會15日迎來開幕後首個週六，機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點39分民眾排隊進、出站。（記者黃政嘉攝）

    台灣燈會15日迎來開幕後首個週六，機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點39分民眾排隊進、出站。（記者黃政嘉攝）

    2025/02/16 06:15

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園，昨天（15日）迎來首個週休假日，大批人潮擠進桃園機場捷運A18、A19等站，桃園市政府今天凌晨宣布，昨天總計超過220萬人次湧進燈區，晚間10點後，交通局、警察局、桃園捷運公司以及高鐵公司啟動聯合疏運，晚間11點將人潮疏運完畢；今天機捷將提前於下午2點起加開班次，另鼓勵賞燈民眾多利用雙鐵、接駁車前往燈區。

    市府指出，因應週末賞燈人潮，桃園市府昨天啟動大眾運輸系統疏運備案，其中，活動接駁車共1659班次、5萬9288人次；加開機捷緊急疏運路線A18至A16共14班次、715人次，A19至A20共22班次、920人次，全天含加開88班次，共385班次，疏運25萬9079人次；高鐵全日疏運9.6萬人次。

    市府表示，今天將持續啟動大眾運輸系統疏運備案，機場捷運提前自下午2點起加開班次為7.5分鐘一班，並自下午5點起，加開A18至A16及A19至A20的接駁路線。此外，昨天前往台灣燈會燈區賞燈的民眾，大都搭乘機場捷運，市府於台鐵車站也安排疏導，故鼓勵民眾多利用高鐵及台鐵，除高鐵可至桃園站外，也可搭乘台鐵，南下方向可於內壢站下車，北上方向可搭乘至楊梅站，兩站都安排轉乘措施，可搭免費接駁車前往燈區。

    2025台灣燈會昨天迎來首個週六假日，大批人潮擠進桃園機場捷運A18、A19等站。（記者黃政嘉攝）

    2025台灣燈會昨天迎來首個週六假日，大批人潮擠進桃園機場捷運A18、A19等站。（記者黃政嘉攝）

    昨晚台灣燈會緊急接駁車路線疏運狀況。（桃市府提供）

    昨晚台灣燈會緊急接駁車路線疏運狀況。（桃市府提供）

    桃園市政府指出，週六總計超過220萬人湧進燈區，今天機捷將提前於下午2點起加開班次。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府指出，週六總計超過220萬人湧進燈區，今天機捷將提前於下午2點起加開班次。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播