台灣燈會週六湧220萬人次 桃市府：週日機捷提前加開

台灣燈會15日迎來開幕後首個週六，機捷A18站擠入大量民眾，圖為晚間8點39分民眾排隊進、出站。（記者黃政嘉攝）

2025/02/16 06:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園，昨天（15日）迎來首個週休假日，大批人潮擠進桃園機場捷運A18、A19等站，桃園市政府今天凌晨宣布，昨天總計超過220萬人次湧進燈區，晚間10點後，交通局、警察局、桃園捷運公司以及高鐵公司啟動聯合疏運，晚間11點將人潮疏運完畢；今天機捷將提前於下午2點起加開班次，另鼓勵賞燈民眾多利用雙鐵、接駁車前往燈區。

市府指出，因應週末賞燈人潮，桃園市府昨天啟動大眾運輸系統疏運備案，其中，活動接駁車共1659班次、5萬9288人次；加開機捷緊急疏運路線A18至A16共14班次、715人次，A19至A20共22班次、920人次，全天含加開88班次，共385班次，疏運25萬9079人次；高鐵全日疏運9.6萬人次。

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市府表示，今天將持續啟動大眾運輸系統疏運備案，機場捷運提前自下午2點起加開班次為7.5分鐘一班，並自下午5點起，加開A18至A16及A19至A20的接駁路線。此外，昨天前往台灣燈會燈區賞燈的民眾，大都搭乘機場捷運，市府於台鐵車站也安排疏導，故鼓勵民眾多利用高鐵及台鐵，除高鐵可至桃園站外，也可搭乘台鐵，南下方向可於內壢站下車，北上方向可搭乘至楊梅站，兩站都安排轉乘措施，可搭免費接駁車前往燈區。

2025台灣燈會昨天迎來首個週六假日，大批人潮擠進桃園機場捷運A18、A19等站。（記者黃政嘉攝）

昨晚台灣燈會緊急接駁車路線疏運狀況。（桃市府提供）

桃園市政府指出，週六總計超過220萬人湧進燈區，今天機捷將提前於下午2點起加開班次。（記者黃政嘉攝）

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