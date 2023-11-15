不滿吃丙…警胯下插仙女棒PO網 記大過

彰化縣黃姓警員，自拍搞笑影片並自曝行為都在他任職期間內拍攝，被記1大過懲處。危險動作請勿模仿。（擷取影片、黃警臉書）

2023/11/15 05:30

彰化縣警局︰女所長認真執勤落實考核未處分

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美警分局的黃姓警員將於本月廿二日離職生效，但他在離職前穿著警察制服自拍影片上傳「抖音」平台，畫面中有諸多不雅動作，還揚言此舉正是要讓其長官（派出所所長）受到連帶處分。彰化縣警局表示，該警員的脫序行為已使警方蒙羞，對其記大過一次重懲，至於該派出所所長認真執勤並落實考核制度，並未因此遭受連帶處分。

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這段在抖音上的影片，前後時間不到一分鐘。在影片中黃警穿著警察制服在大街上與派出所內手舞足蹈，做出性暗示的不雅動作，甚至把點燃的仙女棒夾在胯下，然後大跳扭扭舞，更扯的是他還拿玩具長槍，做出惡搞動作和表情。此外，黃警也在臉書上自曝他已辭去警察工作，感謝賞「餅」（指考績「丙」等）吃的現任所長，並表明影片都是在該所長任內拍的，如果要處分他，也要連帶處分所長。

黃員自曝已辭警職 22日生效

影片發布後，在網路被瘋狂轉傳，彰化縣警察局長張國雄得知後震怒，要求查究，而縣警察局昨天對黃警做出記一大過的重懲，至於黃警口中的現任所長是否會遭連帶處分？張國雄表示，黃警上傳搞笑影片，他（指黃警）覺得好玩，「我是覺得一點都不好玩」，他要走就趕快走，這位所長是幹練的女警官，認真執勤、有正義感，落實考核制度，不應該受到連帶處分！

據了解，黃警為警專三十一期畢業，二○一九年調任和美分局大霞派出所，今年五月廿一日到十一月廿一日申請育嬰留職停薪，而他提出育嬰假同時也提出辭呈，離職生效日為十一月廿二日。和美警分局長廖志明指出，黃警行為和想法較另類，但穿上警察制服就應嚴守警察職務，更要尊重自己的工作，對於黃警自拍搞笑影片和動機，他不能苟同。

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