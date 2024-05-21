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警方開罰意外曝光檢舉人電話？ 東勢警分局澄清

警方檢舉駕駛人違規照片，疑似不小心洩漏檢舉人電話？（圖擷取自臉書社團「台中小鎮─東勢山城大小事」）

警方檢舉駕駛人違規照片，疑似不小心洩漏檢舉人電話？（圖擷取自臉書社團「台中小鎮─東勢山城大小事」）

2024/05/21 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕民眾開車遭人檢舉違規挨罰，卻從檢舉照片中意外發現檢舉人車輛擋風玻璃左下方，反光畫面可看到疑似檢舉人電話紙板，因此在臉書社團「台中小鎮─東勢山城大小事」PO文和照片，提醒大家開車前往東勢區豐勢路要注意；東警分局今天回應指出，該電話並非檢舉人所有，警方將加強防範，遮住任何可能曝露檢舉人資料的照片畫面。

1名車主在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」PO文和照片指出，他當時開車依導航直行，在石岡區豐勢路一處路口不小心占用到左轉道，被後方車輛駕駛以行車影像檢舉「直行車占用左轉道」。目前已繳完罰鍰，好奇大家是否也收到檢舉。

車主並說，他仔細察看檢舉照片，用電腦照片軟體加強清晰可見度，發現照片疑似留下檢舉達人的電話；車主PO文引發網友討論，有人說該路口設計像陷阱，他也曾在此被檢舉開罰單，還有人建議公布檢舉魔人電話。

東勢警分局今天回應指出，經查證結果，檢舉人提供的行車影像畫面左下角有寫電話號碼的紙板，因為反光可糢糊看到，但該電話號碼並非檢舉人所有，警方將加強防範，避免檢舉人資訊可能從照片中流出。

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