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竹北女刑警勤務時間現身養生館 警：兼差若屬實將淘汱

針對潘姓女警勤務時間涉足不妥當場所，竹北警分局長張世儒今（21）日對此表示，已予以懲處並拔掉刑警改調制服警員，若經查證兼差屬實，將斷然淘汱。（記者廖雪茹攝）

針對潘姓女警勤務時間涉足不妥當場所，竹北警分局長張世儒今（21）日對此表示，已予以懲處並拔掉刑警改調制服警員，若經查證兼差屬實，將斷然淘汱。（記者廖雪茹攝）

2024/05/21 12:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局潘姓女刑警養生因涉足不妥當場所，被警察局記一大過處分並調職，但驚傳潘女是在加班時間現身養生館，並由同事代簽，竹北警分局長張世儒今（21）日對此表示已違反勤務紀律，已予以懲處並拔掉刑警改調制服警員，若經查證兼差屬實，將斷然淘汱。

張世儒表示，潘姓女刑警10日當天執行17點勤務，簽出之後因為接獲邀約，前往新竹市聚餐，席間不克返回，因此21點請同仁代為簽入，這部分違反勤務紀律，分局予以懲處，拔掉刑警改週制服警員。

張世儒表示，潘女為2018年特考班，從警服務約5年，家境小康，未曾聽聞有經濟困難或其他特殊嗜好。分局根據情資，持續深入調查中。

另對於外傳養生館特別製作「強推」廣告海報，張世儒說，該海報中藝名「芊芊」的女子，是否為潘姓女子，正持續追查中，若經查證兼差屬實，將斷然淘汱。

在長官和同事的眼中，潘女為人隨和，會主動承攬業務，也會主動與地方人士互動，工作量大。也因此，外傳她涉足養生館甚至涉嫌兼職及毒品，同事們都深感驚訝，認為潘女不太可能缺錢，也不太可能與毒品扯上關係。

外型清秀的潘女，本月10日被新竹市警方到養生館臨檢，在新竹市經國路一家養生會館被查個資，疑似「提供全套服務」，甚至是為「籌錢買毒」，震驚警界。但據了解，業者配合度低，聲稱監視器只監看不錄影，因此確切的涉案情況尚待進一步釐清。潘女調職後目前請假中。

網傳，潘姓女刑警在養生館擔任小姐，店家特地為她製作「強推」廣告海報，真人圖示擁有168公分、47公斤及C的火辣身材，號稱「顏值服務雙料冠軍」，並介紹她是「水汪汪大眼年輕嫩妹」。

縣警察局今天凌晨4點許發布聲明，接獲情資後主動查訪，證實謝姓現場負責人表示認識潘女，另鍾姓櫃擡小姐也說潘女前往拜訪謝姓負責人。另潘姓女警疑有涉毒情事，該局已針對潘員初步採驗，各級毒品初篩結果皆呈陰性反應。

縣警察局表示，潘姓女警涉足不妥當場所等違紀情事，記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，加強管考。

竹北警分局潘姓女刑警參與反詐宣傳影片拍攝。（擷取自網路畫面）

竹北警分局潘姓女刑警參與反詐宣傳影片拍攝。（擷取自網路畫面）

竹北警分局潘姓女刑警參與反詐宣傳影片拍攝。（擷取自網路畫面）

竹北警分局潘姓女刑警參與反詐宣傳影片拍攝。（擷取自網路畫面）

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