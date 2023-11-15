北斗衛星系統 可定位測繪我機密處所

專家認為北斗衛星導航系統若有國安疑慮，NCC應立法禁用。 （記者丁奕攝）

2023/11/15 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進昨指出，近期有我國漁船遭查獲協助運毒，同時還私裝中國軍民共用的北斗衛星定位系統，恐成國安破口。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，北斗系統可使用「短報文」發送訊息，其功能類似手機簡訊，其他衛星定位系統只能接收訊號，而透過短報文即能將訊號與資訊發出。

對於北斗衛星定位系統所造成的國安隱憂，近年相關國安智庫的公開報告皆有提及，如亞太和平研究基金會於二○一八年曾發布「中共發展北斗衛星導航系統之研析」報告指出，北斗衛星導航系統潛藏資安風險與定位機密處所位置。

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報告指出，中國資訊產品多建有回傳程式，合理推斷支援北斗衛星相關資訊產品之定位晶片、作業系統或程式均可能隱藏木馬程式或惡意程式，對資安維護產生嚴重衝擊。平時可對我國機敏處所、國軍指揮所、情監偵設施、關鍵基礎設施進行定位與測繪；戰時依定位遂行攻擊與破壞。

退役海軍上校楊于勝指出，美國軍機在中國沿海進行「抵近偵查」時，除了使用美方的軍用GPS外，為了避免遭到干擾，也會攜帶北斗衛星系統做為參考，也達到「知己知彼」的效果。

專家︰有國安疑慮 就立法禁用

楊于勝指出，北斗衛星系統已經是全世界合法的導航系統，國家通訊傳播委員會（NCC）只是以其使用頻段及設備未經NCC核准為由禁止，若有國安疑慮則應該立法禁止，而NCC並未說明北斗衛星系統是否會影響國安。

林穎佑表示，相對於GPS只有定位功能外，北斗衛星系統除了定位外，還有發出訊號功能，在使用過程中可以發出類似手機簡訊的「短報文」，這是北斗系統與其他定位系統最不同的地方，而當訊號或資訊透過短報文發送出去時，我方是否有能力掌握、甚至破解？

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