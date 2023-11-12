內鬼透露所長個性溫和 惡煞才敢圍三重派出所

警方隔天逮捕翁男等12人法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局三重派出所，本月四日遭翁姓男子率眾包圍警所，甚至有一人闖入所內，警方喝令解散，隔天警方循線送辦翁男等十二人；三重督察組調查後，赫然發現翁男在行動前，曾問過有交情的二重派出所長陳子杰，確認三重所長黃心廉「個性溫和」，才敢囂張鬧事，分局昨將兩名所長皆記小過並調離主管職，值班副分局長余祥雲也被記申誡。

三重警分局主動調查

主管及內鬼兩所長皆拔官

三重警分局督察組主動調查，查出翁男曾經跟過三重的地方角頭，有妨害自由前科，陳子杰在大同派出所長任內與翁有交情；督察組查閱翁男手機，發現翁男與陳員間的通話紀錄，陳員向翁透露黃心廉的個性等內部資訊，因此處分陳小過一次，調離主管職，後續將進一步調查。

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三重分局亦認為黃心廉身為主管，面對群眾侵門踏戶，無法即時做出強勢反應，也記小過一次並調離主管職。當日值班副分局長余祥雲連帶記申誡一次，分局長張國哲向新北市警局自請處分。

據了解，翁男本月四日凌晨酒後與妻子大吵，三重所廖姓員警獲報前往處理，判斷翁男已泥醉而無法自理，將他壓制帶回派出所保護管束，清晨五時才交由翁妻帶回家，翁男質疑警方將他強制帶回的舉動執法過當，心生不滿。

翁男當天白天即向有交情的二重派出所長陳子杰，探聽三重所所長黃心廉「好不好處理？」，陳子杰回以黃「個性溫和」的答案，翁男隨即於四日晚間近十時帶著親友包圍三重派出所，叫囂要求廖姓員警出來面對，還亂灑印有廖員頭像的紙張，翁的兒子甚至一度欲突破防線闖入警所內部，場面混亂。

黃員也一如翁男探聽到的個性溫和，未以強硬手段壓制滋事人群，直到現場員警喝令民眾離開，眾人才離去。三重警分局事後隔日逮回翁男等十二人，依妨害公務、聚眾等罪嫌送辦。

新北市三重警分局三重派出所日前遭翁男率眾包圍，翁男兒子一度闖入警所。（記者徐聖倫翻攝）

警方隔天逮捕翁男等12人法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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