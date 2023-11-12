指揮官應做表率 強勢執法展現公權力

新北市三重警分局三重派出所日前遭翁男率眾包圍。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警三重派出所日前遭一群行為囂張分子包圍，昨又鬧出「內鬼」風波，兩名所長被記過調職。新北市一位高階警官表示，由於群眾的行為已明確違反社會秩序維護法，事發當下最正確的反應，絕對是先將帶頭鬧事者逮捕上銬再說，之後再依蒐證狀況判斷是否有觸犯妨害公務、侮辱公務員等刑責。

該名高階警官對於本案現場指揮官的臨場反應不斷搖頭，他認為，當時帶頭者撂人包圍派出所，已明確違反社會秩序維護法第六十四條規定，在公共場所任意聚眾，有妨害秩序之虞，警方就能合法使用公權力，對這群人強勢執法。

請繼續往下閱讀...

其次，現場指揮官呼叫快打警力到場時，鬧事者已鬧完散去，顯示呼叫快打警力的動作太慢，沒做到「快打」也是本案瑕疵之一；而實際上見到群眾在派出所門口聚集，第一時間就該呼叫快打警力，此案處理拖泥帶水，未立即正確應變，以致來不及逮人。

曾任職過派出所長的另一資深警官表示，新北市第一線員警普遍年輕，處理群眾的經驗較為不足，現場指揮官看到群眾聚集對著所內員警叫囂，若口頭勸阻不聽，指揮官就應身先士卒，親自執行噴辣椒水、壓制、甚至對空鳴槍警告等動作，讓同仁知道如何因應，並藉以宣示警方絕對不向惡勢力低頭的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法